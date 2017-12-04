Yavru kediye işkence yapan er: Nişanlımdan ayrıldığım için bunalıma girdim (2)

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ERZİNCANLI HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ Erzincan'da, er Taner H

04 Aralık 2017 19:49

ERZİNCANLI HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ
Erzincan\'da, er Taner H.\'nin (25) orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp, yere fırlattığı, ardından da tekmelediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanları Derneği üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Dernek üyeleri, Türkiye\'nin dört bir tarafından tepki yağan vahşet görüntülerini kınadıklarını söyledi. Taner H.’nin yavru kediye yaptığı işkenceye tepki gösteren üyeler, hayvan hakları konusunun TBMM\'de görüşülerek, Kabahatler Kanunu\'ndan çıkarılmasını ve hayvanlara yönelik işkencenin suç sayılmasını istedi. Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanları Derneği Başkanı Güler Öztürk, sokak hayvanlarına işkence yapanların, bir an önce gerekli cezaya çarptırılması gerektiğini söyledi.

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