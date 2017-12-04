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Yavru kediye işkence yapan askerin ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan asker bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi

04 Aralık 2017 16:52

Erzincan Orduevi'nde yavru kediye tekme ve yumruk atarak işkence yapan er Taner H. savcılıktaki ifadesinde, kendisinin de hayvan beslediğini, 4 gün önce nişanlısından ayrıldığı için psikolojik durumunun iyi olmadığını, olay günü alkol aldığını ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu savunduğu öğrenildi.

Kent merkezindeki subay orduevinde yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığı için gözaltına alınan Taner H, inzibatlar tarafından Erzincan Adliyesine getirildi.

Taner H.'nin, savcılıktaki ifadesinde İstanbul'da yaşadığını, hayvanları sevdiğini, kendisinin de hayvan beslediğini, 4 gün önce nişanlısından ayrıldığı için psikolojik durumunun iyi olmadığını, olay günü alkol aldığını ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

Taner H, ifadesinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan tahlili yapılması amacıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.  Zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilecek.

İşkence görüntüleri tepki çekti

Vatani görevini yapmak için Erzincan’da bulunan er Taner H., hafta sonu nedeniyle çarşı iznine çıktı. Er Taner H’nin akşam saatlerinde askeri lojmanlarının nizamiyesinde yavru bir kediye yaptıkları güvenlik kamerasına takıldı. Kapı önünde bekleyen nöbetçilerin gözleri önünde kediyi önce yumruklayan Taner H.’nin ardından nizamiye kapısının üzeri koyarak defalarca vurduğu görülüyor. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde kıvranan kediye son olarak tekmeler savuran Taner H., ardından kameranın açısından kayboldu.

Erzincan'da er 25 yaşındaki Taner H.’nin askeri lojmanların nizamiyesinde yavru bir kediye işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması büyük tepkilere neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen polisin yakaladığı ve yapılan kontrolde 221 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H., askeri inzibata teslim edildi.

 Gözaltına alınan asker bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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