Yavru kedileri tekmeyle öldüren kadına 8 yıla kadar hapis istemi

12 Ağustos'ta Fatih'te iki yavru kediyi tekmeleyerek öldürme görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Derya K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, Derya K.'ya 8 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame mahkemece kabul edildi. Derya K.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, Derya K.'nın "Haklı bir neden olmaksızın sahipli hayvanı öldürmek" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar, yavru kedilerin sahibini "tehdit" ettiği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar, toplamda ise 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, Derya K.'nın yavru kedileri öldürdüğünün güvenlik kamerası kayıtlarından anlaşıldığı belirtildi. Derya K.'nın daha sonra da kedilerin sahibini elindeki jiletle "Gebertirim seni" diyerek tehdit ettiği kaydedildi. İddianame mahkemece kabul edildi. Derya K.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olayın geçmişi

Olay, 12 Ağustos 2014 tarihinde Fatih'te meydana geldi. Doğan Haber Ajansı'nın ulaştığı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki yavru kedi tekmelenerek vahşice öldürülmüştü. Polisin yaptığı inceleme sonucunda kedileri öldürdüğü iddia edilen kişinin Derya K. olduğu tespit edilmişti.

Derya K. polis tarafından gözaltına alınmış ardından savcının talimatıyla polis merkezinden serbest bırakılmıştı. Poliste verdiği ifadede Derya K. olayı hatırlamadığını iddia etmişti. Derya K.'nın serbest bırakılması hayvanseverlerin tepkisine yol açmıştı.