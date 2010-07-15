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Yaşam

Yavru kedilere işkence: Gözlerini yapıştırdılar

Adıyaman'da, gözleri yapıştırıcı sürülerek kapatılmış 2 yavru kedi bulundu.

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Adıyaman'da, gözleri yapıştırıcı sürülerek kapatılmış 2 yavru kedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilköğretim okulu öğrencisi Eren Kılıç, Fatih Mahallesi'nde 2 yavru kediyle karşılaştı. Kedilere elleriyle dokunmak isteyen Kılıç, kedilerin gözlerinin yapıştırıcıyla kapatılmış olduğunu gördü.


Cnntürk'te yer alan habere göre, Eren Kılıç, öğretmen dayısı İbrahim Kılıç'a haber verdi. İbrahim Kılıç, yavru kedileri bir kutu içerisine koydu ve veterinere götürdü. Yavru kedilerin gözlerine dökülen yapıştırıcı temizlendi.


Kedilere müdahale eden veteriner hekim Utku Duran, önce hastalık nedeniyle kedilerin gözlerinin kapalı olduğunu sandığını belirterek, şunları anlattı:


"Yavru kedilerin gözlerini enfeksiyon nedeniyle açamadıklarını zannettim. Ancak dikkatlice bakınca kedilerin gözlerine yapıştırıcı döküldüğünü gördüm. Kedilerin sadist bir saldırının kurbanı olduklarını anladım. Kedilerin gözlerinin içi hiç de iyi durumda değil, ama bir haftaya kadar iyileştireceğiz."


Kısıtlı da olsa gözleri yeniden görmeye başlayan yavru kedilere "Barış" ve "Ege" adı verildi.

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