Yavru kedi yakılarak öldürülmüş halde bulundu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de bir yavru kedi, sokak hayvanları için yerleştirilen beslenme noktasında yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Kediyi bulan Dilara Aşga (20), bu vahşete neden olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay, merkez Hürriyet Mahallesi 1784 Sokak üzerindeki parkta meydana geldi. Sabah saatlerinde mama bırakmak için evlerinin karşısındaki parkta bulunan kedi-köpek beslenme noktasına giden Dilara Aşga, çimlerin arasında yavru bir kedinin hareketsiz yattığını gördü. Kedinin sırt kısmının tamamen yanmış olduğunu fark eden Aşga, hayvanı yakın bir noktaya gömdü.

Yaşadığı acı olayı anlatan Dilara Aşga, \"Kedi besleme odağına mama bırakmaya geldiğimde yanmış bir kedi cesedi gördüm, kediyi yakın bir yere gömdüm. Hayvansever olarak polisin bu durum için soruşturma başlatmasını istiyorum. Cezaların artmasını istiyorum. Burada birçok insan hayvan beslediğim için bana tehditte bulunuyorlar \'Hayvanları zehirleyeceğiz\' diyorlar. Bunlara da bir önlem alınmasını istiyorum. Besleme odaklarına bir kamera yerleştirilebilir. Şu an elimde kimin yaptığına dair hiçbir delil yok. Bu tarz önlemlerin alınmasını istiyorum\" dedi.

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