-YAVRU FİLLE İLK BULUŞMA CUMA GÜNÜ İZMİR (A.A)- 16.02.2011 - İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın en genç üyesi minik dişi fil, doğumundan itibaren geçen 13 günlük sürenin ardından, 18 Şubat Cuma günü ilk kez gün ışığıyla tanışacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğumun gerçekleştiği 5 Şubat akşamından bu yana annesi Begümcan ile kapalı barınakta tutulan ve özel bakım uygulanan yavru fil, Cuma günü saat 13.30'da, annesiyle ilk kez açık alana çıkarılarak, dünyayla tanışacak. Minik file konulacak isimle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde yapılan anketin sonuçları da aynı gün kamuoyuna açıklanacak. Minik filin babası Winner ise uzmanların önerisi doğrultusunda bir süre aileden ayrı yaşamaya devam edecek.