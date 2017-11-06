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Dünya

Yavru balıkların yolculuğu 40 saat sürdü

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Kılıç Deniz, Umman’a yaptığı ikinci sevkiyatında bir milyonu aşkın canlı balığı Türkiye’den uçakla gönderdi

06 Kasım 2017 16:19

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Kılıç Deniz, Umman’a yaptığı ikinci sevkiyatında bir milyonu aşkın canlı balığı Türkiye’den uçakla gönderdi.
Yıllık 413.5 milyon adetlik üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük yavru balık yetiştiriciliğini yapan Kılıç Holding başkanı Kılıç Deniz, Dominik’ten sonra ikinci canlı balık sevkiyatını Umman\'a gerçekleştirdi. Ekim ayının son haftasında uçakla Umman’a gerçekleştirdiği ikinci yavru balık transferiyle Ortadoğu pazarındaki konumunu koruyan Kılıç Deniz, bu yıl Suudi Arabistan, Dominik, Amerika ve Umman’a toplamda altı milyon canlı balık ihracatı gerçekleştirdi.
Türkiye’nin önde gelen su ürünleri firmalarından Kılıç Holding, ihracat hamlelerine devam ediyor. Avrupa’nın en büyük çipura ve levrek üreticisi konumunda olan şirket, yıllık 65 bin ton balık üretimi gerçekleştiriyor ve üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor.
Yavru balıkların özenle Umman’a ulaştırıldığının altını çizen Kılıç Deniz Ürünleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, “Yavru balıklar Milas\'taki kara kuluçkahanesinden İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na getirildi. Burada tüm tanklar tek tek alınıp uçağa yüklenmek üzere dörtlü PMP paletlere taşındı. Daha sonra Suudi Havayollarından bizim için gönderilen yüz tonluk taşıma kapasiteli uçağa yüklendi ve beş saatlik uçuşun ardından Umman Muscat Hava Limanı’na varıldı. Çölde üç saatlik yolculuğun ardından Qriat limanına ulaşıldı ve yolculuğun tamamı 40 saat sürdü” dedi.
Türkiye’nin kültür balıkçılığı üretimi konusunda Yunanistan’ı geride bıraktığını dile getiren Kılıç Deniz Ürünleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, Kılıç Deniz’in çipura ve levrekte pazar lideri olduğunu belirterek, Türkiye’de üretilen çipura ve levreğin yaklaşık yüzde ellisinin Kılıç Deniz tarafından yetiştirildiğini ekledi. Kızıltan, “Türkiye’de yavru balık üretiminin yarısını biz karşılıyoruz. Şimdiye kadar yavru balıklarımızı deniz yolu ile ihraç ediyorduk. Ancak deniz yolu ile ulaşamadığımız yeni pazarlara uçak kargosu ile nakliyelere başladık. Özellikle Körfez ülkelerinde başlayan canlı balığa dair ilgi bizi harekete geçirdi. Tunus, Umman, Dominik  ve Suudi Arabistan’a canlı balık ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hali hazırda Tunus pazarının yüzde 30’unu elimizde bulunduruyoruz. Son olarak Umman’da ilk kez başlayacak olan kültür balıkçılığı için 500 bin dolar değerinde yavru çipura balığın ihracatını yaptık. Türkiye’den Umman\'a havayoluyla yapılan bu büyüklükteki ikinci canlı balık gönderimi, bu ihracatın önemli bir yanını oluşturuyor” dedi.

(Fotoğraflı)

 

 

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