T24 LogoT24 Logo
Çevre

Yavru balıklar plastikle beleniyor

Plastikle beslenen balıkların yavrularının, yumurtadan çıktıklarında doğal yaşama daha zor adapte olduğu belirtiliyor

03 Haziran 2016 14:55

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre; yeni doğmuş balıkların denizdeki plastik atıkları yedikleri ortaya çıktı. Suların kirliliği üzerine yapılan bir araştırmada her sene denize atılan 8 milyon tondan fazla plastiğin zaman içinde parçalandığı ve mikro plastik parçaların yavru balıklara yem olduğu belirtildi.

Levrek yavruları üzerinde yapılan incelemede; aşırı plastiğe maruz kalan lavraların, küçük plastik parçalarını doğal yiyeceklere tercih ettiği bulgusuna ulaştı. Araştırmada bu durumun sonucu olarak lavraların günden güne daha küçük ve yavaş olduğunu aynı zamanda zekalarının da daha az geliştiğini belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre; araştırma sonucunda, plastikle beslenen balıkların yavrularının yumurtadan çıktıklarında doğal yaşama daha zor adapte olduğunun ve çoğunun ilk 24 saat içerisinde diğer balıklara yem olduğu vurgulandı.

Uppsala Ünivesitesi’nden Dr. Oona Lonnstedt, “Bu yavrular en basit haliyle, plastiklerin daha fazla enerjiye sahip olduğu düşüncesiyle kendilerini kandırıyor. Tıpkı bir çocuğun sağlıksız fast food yemesi gibi onlar da sadece karınlarını dolduruyor” dedi.

 

Her yıl 8 milyondan fazla
plastik atık, sulara bırakılıyor

 

2015 yılında okyanus sularının kirliliği üzerine yapılan bir araştırmayla her sene 8 milyon tondan fazla plastik atığın sulara bırakıldığı tespit edildi. Ultraviyole ışınlara ve suyun içerisinde kalmalarından dolayı kimyasal bozulmaya maruz kalan bu plastikler, küçük parçalara ayrılıyor. 5 milimetre ve daha küçük parçalar mikro plastik olarak kabul ediliyor. Balıklar en çok bu mikro plastikleri tüketiyor.

Temiz sularda üreyen balıkların yumurtaları yüzde 91 oranında yavru oluştururken plastiğe maruz kalan balıklar ve onların yumurtalarında bu oran yüzde 81’e düşüyor.

 

Makyaj ürünleri, mikro plastik içeriyor 

 

Dr. Lonndstedt, evlerde kullanılan vücut temizliği malzemelerinin ve makyaj ürünlerinin oldukça fazla mikro plastik içerdiğini belirtti. Dr. Oona Lonnstedt, “Plastik içeren ev ürünleri denildiğinde bunların içine ağırlıkla belirtilenin aksine sadece diş macunu ve göz temizleyiciler girmiyor. Bir çok ruj ve maskarada da mikro plastikler bulunuyor” şeklinde konuştu.

ABD'de bakım ürünlerinde "mikro plastik" kullanımı yasaklanırken; İngiltere’de de bu yönde çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Birleşik Krallık’taki bakanlar, geçen hafta yaptıkları toplantıda Avrupa Birliği’nin yasaklama konusunda uyum sağlayamaması durumunda İngiltere’nin plastik kullanımını ve bu plastiklerin olduğu ürünlerin ticaretini tek taraflı olarak durduracağını belirtmişti.

ETİKETLER

balıkfast foodbeslenmeplastiksu kirliliği

İlgili Haberler

Tanzanya'nın başı plastik atıkla dertte

Tanzanya'da plastik atıklar giderek büyük bir çevre sorununa dönüşüyor. Ancak yoksulluk halkı ucuz plastiğe adeta bağımlı kılıyor.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24