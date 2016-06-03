Yavru balıklar plastikle beleniyor

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre; yeni doğmuş balıkların denizdeki plastik atıkları yedikleri ortaya çıktı. Suların kirliliği üzerine yapılan bir araştırmada her sene denize atılan 8 milyon tondan fazla plastiğin zaman içinde parçalandığı ve mikro plastik parçaların yavru balıklara yem olduğu belirtildi.

Levrek yavruları üzerinde yapılan incelemede; aşırı plastiğe maruz kalan lavraların, küçük plastik parçalarını doğal yiyeceklere tercih ettiği bulgusuna ulaştı. Araştırmada bu durumun sonucu olarak lavraların günden güne daha küçük ve yavaş olduğunu aynı zamanda zekalarının da daha az geliştiğini belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre; araştırma sonucunda, plastikle beslenen balıkların yavrularının yumurtadan çıktıklarında doğal yaşama daha zor adapte olduğunun ve çoğunun ilk 24 saat içerisinde diğer balıklara yem olduğu vurgulandı.

Uppsala Ünivesitesi’nden Dr. Oona Lonnstedt, “Bu yavrular en basit haliyle, plastiklerin daha fazla enerjiye sahip olduğu düşüncesiyle kendilerini kandırıyor. Tıpkı bir çocuğun sağlıksız fast food yemesi gibi onlar da sadece karınlarını dolduruyor” dedi.

Her yıl 8 milyondan fazla

plastik atık, sulara bırakılıyor

2015 yılında okyanus sularının kirliliği üzerine yapılan bir araştırmayla her sene 8 milyon tondan fazla plastik atığın sulara bırakıldığı tespit edildi. Ultraviyole ışınlara ve suyun içerisinde kalmalarından dolayı kimyasal bozulmaya maruz kalan bu plastikler, küçük parçalara ayrılıyor. 5 milimetre ve daha küçük parçalar mikro plastik olarak kabul ediliyor. Balıklar en çok bu mikro plastikleri tüketiyor.

Temiz sularda üreyen balıkların yumurtaları yüzde 91 oranında yavru oluştururken plastiğe maruz kalan balıklar ve onların yumurtalarında bu oran yüzde 81’e düşüyor.

Makyaj ürünleri, mikro plastik içeriyor

Dr. Lonndstedt, evlerde kullanılan vücut temizliği malzemelerinin ve makyaj ürünlerinin oldukça fazla mikro plastik içerdiğini belirtti. Dr. Oona Lonnstedt, “Plastik içeren ev ürünleri denildiğinde bunların içine ağırlıkla belirtilenin aksine sadece diş macunu ve göz temizleyiciler girmiyor. Bir çok ruj ve maskarada da mikro plastikler bulunuyor” şeklinde konuştu.

ABD'de bakım ürünlerinde "mikro plastik" kullanımı yasaklanırken; İngiltere’de de bu yönde çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Birleşik Krallık’taki bakanlar, geçen hafta yaptıkları toplantıda Avrupa Birliği’nin yasaklama konusunda uyum sağlayamaması durumunda İngiltere’nin plastik kullanımını ve bu plastiklerin olduğu ürünlerin ticaretini tek taraflı olarak durduracağını belirtmişti.