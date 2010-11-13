-YAVRU BALIĞA BİLİMSEL BOY ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - Greenpeace Akdeniz Ofisi, Akdeniz'de balık stoklarının tükenmesine yol açan yavru balık avına ve satışına karşı 2007'nin ekim ayında başlattığı ''Küçük balık yoksa büyük balık da yok'' kampanyasına yönelik, yeni ''balık boyu cetveli'' hazırladı. Çeşitli üniversitelerden uzman akademisyenlerin katkısı ile hazırlanan cetvelle, henüz üreme olgunluğuna ve boyuna erişmemiş yavru balıkların korunması amaçlanıyor. Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı, 2007'de başlatılan projenin, Greenpeace'in sürdürdüğü Denizler Kampanyası'nın bir uzantısı olduğunu söyledi. Kampanya ile Greenpeace Akdeniz'in, denizlerde balık stoklarının hızla tükenirken, bir kez bile yumurtlayamamış yavru balıkların avlanması ve satılmasının durdurulması için yaptığı çağrıyı yinelediğini anlatan Dökmecibaşı, ''Greenpeace'in, bu kez yayınladığı ve tüketiciye dağıtmaya başladığı cetvel için çok sayıda su ürünleri fakültesi öğretim üyesinden destek alındı. Cetvelde varolan bilimsel verilere dayanan en önemli ticari türlerin, üreme boylarına yer veriliyor'' dedi. ''Gelecekte de denizlerimizde balık olmasını istiyorsak, yasal avlanma boylarının bilimsel verilere dayanması şart'' diye konuşan Dökmecibaşı, şöyle devam etti: ''Yetişkin bir balık, her yumurtlamada binlerce yavru verir, oysa ona en az bir kez bu şansı vermeden avlarsak soyu tehlikeye girer. İşte bu nedenle, balık stoklarının aşırı ve kontrolsüz avlanma sonucu hızla azalması, endüstriyel balıkçılığın henüz yavru olan balıkları hedeflemelerine neden olmaktadır. Bu da tüm stokların yakın zamanda tükenmesine neden olacaktır, yani yavru balık avlanmaya ve satılmaya devam ederse yakın zamanda denizlerimizde balık kalmayacak. Biz bu projeyi balıkçılığın denetimsiz ve plansız olarak büyümesini ve artan yasadışı avlanmayı durdurmak için hayata geçirdik.'' -LÜFERE, YAVRUSU ÇİNEKOP BOYU- Yeni hazırlanan cetvelin ilkinden farklı olduğunun altını çizen Dökmecibaşı, bilimsel verilere göre 24-25 santimetre olması gereken lüferin, Bakanlığın hazırladığı cetvelde yavrusu olan çinekopun boyu kadar, 14 santimetre olarak belirlendiğini kaydetti. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın yayınladığı su ürünleri sirkülerinde pek çok ticari türün avlanma boylarının gerçek üreme boylarına kıyasla son derece küçük olduğunu savunan Dökmecibaşı, ''Bu sirkülerde lüfer gibi aynı şekilde kalkan için yasal avlanma boyu da 40 santimetre olarak belirtilmiş, ancak bilimsel olarak üreme boyu 42-44 santimetre. Stokları kötü durumda olduğu için Greenpeace'in önerisi ise 45 santimetre'' diye konuştu. Greenpeace Akdeniz Ofisi'nin, Akdeniz'de balık stoklarının tükenmesine yol açan yavru balık avına ve satışına karşı çalışmalarının süreceğini anlatan Dökmecibaşı, herkesi bu kampanyaya katılmaya davet etti. Dökmecibaşı, avlanma ve satış yapanların yanı sıra tüketicilerden de balık alırken dikkatli olmalarını isterken, ''www.kacsantim.org'' adresini ziyaret ederek de kampanyaya destek verilebilineceğini hatırlattı.