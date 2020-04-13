Yavru aslan ve piton bulunduran rezidansa işlem yapıldı; Sarıyer Belediyesi "Mama desteğimiz de bir yere kadar" dedi

Sarıyer'de rezidansında yavru aslan ve piton beslediği tespit edilen Qazal Y. hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı. Sarıyer Belediyesi'nin Twitter hesabından, Qazal Y.'ye yapılan işlemin duyurulduğu haber alıntılanarak, "Mama desteğimiz de bir yere kadar. Lütfen evinizde piton ya da yavru aslan beslemeyiniz" denildi.

İstanbul’da İranlı bir mankenin kaldığı rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton yılanı bulundu. İranlı manken ile yakalanan diğer 2 kişiye "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Qazal Y. (22) ile beraberindeki Mohammad Ali R. (37) ve Kian M. (36) özel izne tabi olan aslan ve piton yılanını yasa dışı yollarla yurda getirerek Sarıyer’de bir evde besledikleri yönünde istihbarat aldı.

Polis, tropikal bölgelerde yaşayan yavru aslan ile piton yılanının evde bekletildiğini belirledi. Polis, önceki gün Sarıyer Maslak’taki bir rezidansa düzenlediği operasyonda yavru aslan ile pitona el koydu. Baskın sırasında kaçmaya çalışan Qazal.Y. ile beraberindeki 2 kişi ise gözaltına alındı. Kaçakçılık polisi, Qazal Y., Mohammad Ali R. ve Kian M.’ye 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yaptı. Evdeki aramada bulunan aslan yavrusu ile piton ise Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalananların ise adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sarıyer Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sokak hayvanlarına ve evcil hayvanlara yapılan mama yardımlarına atıf yapılarak, gözaltı işleminin duyurulduğu haber alıntılanıp, "Değerli ilçe sakinlerimiz, Mama desteğimiz de bir yere kadar. Lütfen evinizde piton ya da yavru aslan beslemeyiniz." denildi.