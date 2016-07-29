Yaverlerde bulunan beyaz kordon ne anlama geliyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) sadece yaver, emir subayı ve askeri ataşelerin üniformalarında bulunan kordonun, 'komutanına ihanet edeceğine kendisini asarak intihar etmesini' simgelediği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Balyoz mağduru Emekli Koramiral Can Erenoğlu, yaverlerin üniformalarında yer alan ve anne ile bebek arasındaki kordonu da simgelediğini belirttiği yaverlik kordonu için, “Bu kordonlar sadece yaver, emir subayı ve emir astsubayları ile askeri ataşelerde bulunur. Bu kordonun verilme sebebi ise söz konusu yaver/emir subayının ihaneti ya da komutanını koruyamaması durumunda kendisini asması içindir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri Albay Ali Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı iddiasıyla tutuklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer yaverleri ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan’ın da darbe girişiminde rol aldıkları ortaya çıkmıştı.