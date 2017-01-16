Bitlis’te şehit olan Samet Kaya Adana’da son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılan eşi 3 kilometre uzaklıktaki camiye kadar böyle gitti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Bitlis’te PKK’ya karşı sürdürülen operasyonlarda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya, memleketi Adana’nın Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi, eve getirildiğinde tabutun bulunduğu araca çıkarak gözyaşı döken eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya, törenin düzenlendiği camiye kadar tabuta sarılıp gitti.

Şehit Kaya’nın cenazesi ilk olarak Zeytinbeli Mahallesi’ndeki babasının evine götürüldü. Helallik alındığı sırada şehidin eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya, cenaze aracına çıkarak tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra cenaze aracından inmeyen Burcu ve Leyla Kaya, tabuta sarılarak cenaze namazının kılındığı 3 kilometre uzaklıktaki camiye kadar böyle gitti. Yol boyunca, “Yavaş gidin doyamadım. Yeter artık kalk, selvi boylum nereye gidiyorsun?” diye ağıt yakan Burcu ve Leyla Kaya, camide tabuttan güçlükle ayrıldı.

"Sametim gitme"

Zeytinbeli Mahallesi Cami’nde düzenlenen uğurlama törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, "Sametim gitme" diye ağlayan şehidin babası Bedir Kaya’yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Zeytinbeli Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.