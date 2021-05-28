Yavaş'a suçlamalar yönelten Necmettin Kesgin'e İstinaftan ret; ‘müstehcen çocuk görüntüsü bulundurmak'tan aldığı ceza kesinleşti

Yerel seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelttiği suçlamalarla gündeme gelen Necmettin Kesgin'in istinaf başvurusu reddedildi. Kesgin'in ‘müstehcen çocuk görüntüsü bulundurmak'tan aldığı 3 yıl hapis ve bin gün adli para cezası kesinleşti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 600 bin liralık senedin tahsili konusunda davalık olan iş insanı Necmettin Kesgin, 'Çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak' suçundan 3 yıl hapis ve 1000 gün adli para cezasına çarptırıldı.