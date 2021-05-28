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Yavaş'a suçlamalar yönelten Necmettin Kesgin'e İstinaftan ret; ‘müstehcen çocuk görüntüsü bulundurmak'tan aldığı ceza kesinleşti

28 Mayıs 2021 17:33

T24 Haber Merkezi

Yerel seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelttiği suçlamalarla gündeme gelen Necmettin Kesgin'in istinaf başvurusu reddedildi. Kesgin'in ‘müstehcen çocuk görüntüsü bulundurmak'tan aldığı 3 yıl hapis ve bin gün adli para cezası kesinleşti. 

28 Nisan'da oy birliği ile alınan kararda, “Yapılan incelemede vicdani kanının oluştuğu, duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; atılı eylemin sanık tarafından işlendiği ve doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesinin dosyaya uygun olarak takdir edildiği anlaşılmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından sanık müdafinin istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi” denildi.

Ne olmuştu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 600 bin liralık senedin tahsili konusunda davalık olan iş insanı Necmettin Kesgin, 'Çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak' suçundan 3 yıl hapis ve 1000 gün adli para cezasına çarptırıldı.

 

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