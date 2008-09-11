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Spor

Yattara’dan müjde var

Trabzonsporlu oyuncu, dün akşam yapılan antrenmanda topla çalışmaya çıktı, yapılan testlerde Beşiktaş maçına yetişme ihtimalinin arttığı açıkland&#

11 Eylül 2008 03:00

Trabzonsporlu oyuncu, dün akşam yapılan antrenmanda topla çalışmaya çıktı, yapılan testlerde Beşiktaş maçına yetişme ihtimalinin arttığı açıklandı


Beşiktaş maçı öncesinde Yattara’dan gelen olumlu haber, Trabzonspor teknik heyetinin yüzünü güldürdü. Sabah yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalışan Gineli oyuncu, akşam doktor kontrolünde dayanıklılık çalışması yaptı. Yattara, antrenmanın son bölümlerine doğru topla çalıştı.

Bordo-mavili oyuncunun herhangi bir ağrı hissetmediği ve yapılan testler sonucunda Beşiktaş maçında oynama ihtimalinin oldukça arttığı öğrenildi. Antrenmanlara, milli takım kamplarında bulunan Gökhan, Selçuk ve Tolga katılmazken, sabah antrenmanında yer almayan Song, ülkesinin milli takımından dönerek takımla birlikte çalışmalara çıktı.

Bordo - mavili futbolcular akşam idmanında düz koşunun ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Öte yandan Trabzonspor Yönetimi, Beşiktaş maçı için prim miktarını yükseltti, 6 bin YTL olan primin bu karşılaşma için 8 bin YTL’ye çıkarıldığını açıkladı.

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