T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yattaki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde, jandarma tarafından yata düzenlenen ve 300 kilo 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı

27 Ekim 2017 14:05

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine İlçesi\'nde, jandarma tarafından yata düzenlenen ve 300 kilo \'skunk\' adlı uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6\'sı tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan\'ın Volos Limanı\'ndan yatla, Ezine\'nin Dalyan Mevkisi\'ne 300 kilo \'skunk\' adlı uyuşturucu madde getirilip, piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine ABD bayraklı \'Deep İsland\' isimli yata geçen 21 Ekim\'de, Geyikli Beldesi\'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan jandarma 3 kişiyi daha gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 9 kişi, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. tutuklandı. Diğer 3 şüpheliden A.B., savcılıktaki ifadelerinin ardından, C.T. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAEzineJandarma KomutanlığıYunanistan Volos LimanıEzine Dalyan MevkisiABDEkim Geyikli BeldesiOperasyondaJandarmadakiDiğerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24