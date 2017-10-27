Yattaki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine İlçesi\'nde, jandarma tarafından yata düzenlenen ve 300 kilo \'skunk\' adlı uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6\'sı tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan\'ın Volos Limanı\'ndan yatla, Ezine\'nin Dalyan Mevkisi\'ne 300 kilo \'skunk\' adlı uyuşturucu madde getirilip, piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine ABD bayraklı \'Deep İsland\' isimli yata geçen 21 Ekim\'de, Geyikli Beldesi\'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan jandarma 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 9 kişi, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. tutuklandı. Diğer 3 şüpheliden A.B., savcılıktaki ifadelerinin ardından, C.T. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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