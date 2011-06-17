‘Yatsı ezanı okunduğunda namaz vakti bitiyor’

T24 - Kutuplar’da araştırmalar yapan İlahiyat Profesörü Abdulaziz Bayındır, “Türkiye'de ve diğer İslam ülkelerinde yatsı ezanının okunduğu vakitte namaz vaktinin dolduğunu” söyledi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Süleymaniye Vakfı Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır, vakıfta bir basın toplantısı düzenledi.

Abdulaziz Bayındır, kutup bölgelerinde güneş hareketlerinin namaz ve oruç konusunun tartışılmasına neden olduğunu belirterek, Ocak ayında vakıftan bir heyetin Norveç'e gittiğini ve heyetin buradaki gözlemlerinin ardından, 5 vakit namazın 5'inin de Türkiye'deki derin vadilerde olduğu gibi tespit edilebildiğini kaydetti.

Kutuplarda binlerce Müslüman'ın bulunduğunu ifade eden Bayındır, ''Norveç'in Tromso kentinde yaptığımız çalışmalar, bize kutuplarda güneş batmasa da gece, güneş doğmasa da gündüzün olduğunu gösterdi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da bunu destekleyen ayetler görüyoruz'' dedi.

Enbiya Suresi'nin ''Geceyi, gündüzü ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir'' mealindeki 33'üncü ayetini hatırlatan Bayındır, gece ve gündüzün güneşe bağlı bir varlık olmadığını, ikisinin de güneşten ayrı bir varlık olarak hareket ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Bayındır, şunları kaydetti:

''Kur'an-ı Kerim şunu da gösteriyor ki Dünya'yı, Güneş aydınlatmıyor. Dünya'yı aydınlatan, Güneş ışınlarını aydınlığa çeviren gündüz dediğimiz varlıktır. Gündüz dediğimiz varlık ufkun altında da olsa, bunu aydınlığa çevirmektedir. Karanlığın oluşması, Güneş'in batmasından değil, gece denilen varlığın ortaya çıkmasıdır. Resim ve belgeseller üzerinde yaptığımız çalışmalarda da güneşin tepede olmasına rağmen karanlık olduğunu, Güneş'in yok olmasına rağmen gündüz denilen varlığın ortaya çıktığını görüyoruz. Güneş'ten yansıyan ışınları gündüze çeviriyor.''



‘Kutupta da namaz vakti var'

''Kutuplarda namaz vaktinin girmemesi gibi bir şey söz konusu değildir. Vakitler çıplak gözle bile anlaşılabiliyor'' diyen Bayındır, 22-26 Haziran'da Norveç'in Tromso kentinde ikinci bir çalışma yapacaklarını ve bunun kamuoyuna duyurulacağını anlattı.

Bayındır, Kur'an-ı Kerim'de namazın ilk peygamberden son peygambere kadar kesintisiz kılındığının anlatıldığını belirterek, bu vakitlerin herkesi kapsadığını kaydetti.

İÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Ökten'in bu çalışmalar sonucunda yeni bir takvimin yapılabileceğini söylediğini aktaran Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır, namaz vakitlerinin bölgesel nitelikte hazırlanması gerektiğini söyledi.



'Yatsı ezanı okunduğunda namaz vakti doluyor'

Prof. Dr. Bayındır, havadaki bütün ufukların aynı karanlığa dönüştüğünde yatsı namazı vaktinin bittiğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Türkiye'de ve diğer İslam ülkelerinde yatsı ezanının okunduğu vakitte namaz vakti doluyor. Yani o ezan, yatsı namazının bittiğini ifade ediyor. İnsanlar başladığını zannediyor. Mezhepler üzerine yaptığım çalışmada, Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerini kuran alimlerin tamamı hava karardığı zaman yatsı vaktinin bittiğine tamamen ittifak ediyor. Çünkü ilgili hadis ve ayetler kesindir. Sonra ne olduysa Maliki mezhebi hariç, diğer mezhepler yatsı namazını sabah vaktine kadar uzatmış. Bu konuda da herkes, Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi'nin 78. ayetine bakarsa namazın vaktinin bittiğini görür.''