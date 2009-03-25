T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yatmadan 3 saat önce yemeyi kesen zayıflar

Tam yatmadan önce fazla yemek yendiğinde sindirim sistemi uyanık kalmanıza sebep olabilir.

25 Mart 2009 02:00

ABD sağlıklı yaşam ve beslenme uzmanı Jorge Cruise tarafından kaleme alınan “3-Hour Diet” (Üç Saat Diyeti), New York Times best seller kitap listesinde uzun süre yer alan prestijli eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi’nin de onayladığı bir program. 3 saatte bir ancak azar azar tüketerek günde 6 öğün yemek yiyerek haftada 1 kilo vermek elinizde.

Güneş battıktan sonra vücudun ısısı giderek düşer. Kalp ritmi yavaşlar. Tam yatmadan önce fazla yemek yendiğinde sindirim sistemi uyanık kalmanıza sebep olabilir. Vücut uyurken kendini onarmak yerine, enerjisini yediklerinizi sindirmeye ayırır. Bu yüzden de derin uykuya dalmak zorlaşır. Vatan gazetesinin haberine göre, yatmadan üç saat önce yemeyi keserseniz uyandığınızda kendinizi daha dinç ve enerjik hissedersiniz.

Yemeklerde esmer pirinç ve tam tahıllı gıdalar gibi işlenmemiş karbonhidratları tercih etmeye özen gösterin. İşlemden geçirilmemiş olan karbonhidratlar, daha yavaş sindirildiği için az yiyerek kısa sürede tok hissedersiniz. Ayrıca kan şekeri dengeli yükseleceği için metabolizma daha da hızlanır. Sindirim sistemi dengelenir ve vücutta enerji seviyesi yükselir. Kilo vermek için yağ oranı düşük proteinler alın. Bu gıdalar arasında yumurta akı, balık, tavuk, az yağlı yoğurt, az yağlı süt ve bakliyatlar bulunuyor. Kırmızı etin yağsız olmasına özellikle dikkat edin.

Marul, salatalık, brokoli ve lahana gibi sebzeler yüksek miktarda su içerir. Sebzelerden alınan su kandaki oksijen oranını artırır. Bu oksijen yağın enerjiye çevrilme sürecini hızlandırır ve bu sayede metabolizma da hızlanmış olur. Sebzeler yüksek miktarda lif içerdiği için yavaş sindirilir ve uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak aşırı yemeyi önler. Öğle ve akşam yemeklerinde de sebze tüketin. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için tabağınızın yarısını sebze ya da meyvelerle doldurun. Tabağın geri kalan kısmını ise protein ve karbonhidratlar için ikiye bölün. Tabağınızdakiler bittikten sonra doymamış hissediyorsanız, yine aynı miktarda sebze ya da meyve yiyebilirsiniz. Akşam yemeğinden hemen ya da üç saat sonra hafif atıştırmalık bir şeyler yiyebilirsiniz. Atıştırmalık sadece 50 kalori olacağı için yatmadan önce üç saat beklemenize gerek yok.

Renkli sebzeler tüketin

Günde birer porsiyon yeşil, sarı, kırmızı, turuncu renkte sebze tüketmek hastalıklarla mücadele eden antioksidan ihtiyacınızı karşılar. Günde bir ya da iki porsiyon meyve tüketin.

6 öğün için zamanlar

Üç Saat Diyeti’nde günde ortalama 1450 kalori tüketebilirsiniz. Her ana öğünün yaklaşık 400, ara öğünlerin 100 kalori olması ve atıştırmalık olarak da 50 kalorilik bir gıda seçmek gerekiyor.

07:00 Kahvaltı

10:00 Ara öğün

13:00 Öğle yemeği

16:00 Ara öğün

19:00 Akşam yemeği

22:00 Atıştırma (şart değil)

Kalori Cetveli (100 gr.)

Ekmek 320

Armut 70

B.Peynir 200

Brokoli 32

Çilek 26

Kıyma 214

Domates 14

Elma 60

T.Fasulye 32

Havuç 42

Ispanak 16

Kaşar 350

Makarna 85

Mantar 35

Maydanoz 50

Muz 85

K.Patates 340

Pırasa 52

Portakal 50

Salam 420

Salatalık 15

Sosis 290

Süt 50

Tavuk Izg. 160

Tereyağı 750

Yoğurt 100

Yumurta 80

Z.Yağı 900

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24