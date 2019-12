Yatmadan 3 saat önce yemeyi kesen zayıflar

ABD sağlıklı yaşam ve beslenme uzmanı Jorge Cruise tarafından kaleme alınan “3-Hour Diet” (Üç Saat Diyeti), New York Times best seller kitap listesinde uzun süre yer alan prestijli eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi’nin de onayladığı bir program. 3 saatte bir ancak azar azar tüketerek günde 6 öğün yemek yiyerek haftada 1 kilo vermek elinizde.



Güneş battıktan sonra vücudun ısısı giderek düşer. Kalp ritmi yavaşlar. Tam yatmadan önce fazla yemek yendiğinde sindirim sistemi uyanık kalmanıza sebep olabilir. Vücut uyurken kendini onarmak yerine, enerjisini yediklerinizi sindirmeye ayırır. Bu yüzden de derin uykuya dalmak zorlaşır. Vatan gazetesinin haberine göre, yatmadan üç saat önce yemeyi keserseniz uyandığınızda kendinizi daha dinç ve enerjik hissedersiniz.



Yemeklerde esmer pirinç ve tam tahıllı gıdalar gibi işlenmemiş karbonhidratları tercih etmeye özen gösterin. İşlemden geçirilmemiş olan karbonhidratlar, daha yavaş sindirildiği için az yiyerek kısa sürede tok hissedersiniz. Ayrıca kan şekeri dengeli yükseleceği için metabolizma daha da hızlanır. Sindirim sistemi dengelenir ve vücutta enerji seviyesi yükselir. Kilo vermek için yağ oranı düşük proteinler alın. Bu gıdalar arasında yumurta akı, balık, tavuk, az yağlı yoğurt, az yağlı süt ve bakliyatlar bulunuyor. Kırmızı etin yağsız olmasına özellikle dikkat edin.



Marul, salatalık, brokoli ve lahana gibi sebzeler yüksek miktarda su içerir. Sebzelerden alınan su kandaki oksijen oranını artırır. Bu oksijen yağın enerjiye çevrilme sürecini hızlandırır ve bu sayede metabolizma da hızlanmış olur. Sebzeler yüksek miktarda lif içerdiği için yavaş sindirilir ve uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak aşırı yemeyi önler. Öğle ve akşam yemeklerinde de sebze tüketin. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için tabağınızın yarısını sebze ya da meyvelerle doldurun. Tabağın geri kalan kısmını ise protein ve karbonhidratlar için ikiye bölün. Tabağınızdakiler bittikten sonra doymamış hissediyorsanız, yine aynı miktarda sebze ya da meyve yiyebilirsiniz. Akşam yemeğinden hemen ya da üç saat sonra hafif atıştırmalık bir şeyler yiyebilirsiniz. Atıştırmalık sadece 50 kalori olacağı için yatmadan önce üç saat beklemenize gerek yok.



Renkli sebzeler tüketin



Günde birer porsiyon yeşil, sarı, kırmızı, turuncu renkte sebze tüketmek hastalıklarla mücadele eden antioksidan ihtiyacınızı karşılar. Günde bir ya da iki porsiyon meyve tüketin.



6 öğün için zamanlar



Üç Saat Diyeti’nde günde ortalama 1450 kalori tüketebilirsiniz. Her ana öğünün yaklaşık 400, ara öğünlerin 100 kalori olması ve atıştırmalık olarak da 50 kalorilik bir gıda seçmek gerekiyor.



07:00 Kahvaltı



10:00 Ara öğün



13:00 Öğle yemeği



16:00 Ara öğün



19:00 Akşam yemeği



22:00 Atıştırma (şart değil)



Kalori Cetveli (100 gr.)



Ekmek 320



Armut 70



B.Peynir 200



Brokoli 32



Çilek 26



Kıyma 214



Domates 14



Elma 60



T.Fasulye 32



Havuç 42



Ispanak 16



Kaşar 350



Makarna 85



Mantar 35



Maydanoz 50



Muz 85



K.Patates 340



Pırasa 52



Portakal 50



Salam 420



Salatalık 15



Sosis 290



Süt 50



Tavuk Izg. 160



Tereyağı 750



Yoğurt 100



Yumurta 80



Z.Yağı 900