T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla yen tırmandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Japon yeni, yatırımcıların küresel hisse senedi piyasalarında görülen keskin düşüşler ve ekonomik yavaşlamaya işaret eden Euro Bölgesi’nden gelen zayıf imalat verisi ve Çin imalatındaki düşüş sonrasında güvenli l

02 Ocak 2019 20:45

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Japon yeni, yatırımcıların küresel hisse senedi piyasalarında görülen keskin düşüşler ve ekonomik yavaşlamaya işaret eden Euro Bölgesi’nden gelen zayıf imalat verisi ve Çin imalatındaki düşüş sonrasında güvenli liman arayışına giren yatırımcılar etkisiyle, euro karşısında 23 Temmuz 2017 tarihinden bu yana en yüksek düzeyi olan 124.4065 düzeyine ulaştı.
Yen, dolar karşısında yüzde 0.47, euro karşısında yüzde 0.71 ve sterlin karşısında yüzde 1.14 değer kazandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirOcak DHAJaponEuro BölgesindenTemmuzYen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24