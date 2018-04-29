Yatırımcıların baskısı Uber'in patronunu istifaya zorladı

Akıllı telefon uygulamasıyla taksi hizmeti veren Uber'in patronu Travis Kalanick, hissedarlardan gördüğü baskının ardından istifa etti.

Kalanick'in istifası, şirketteki bazı uygulamaların gözden geçirilmesi ve cinsel taciz skandallarının ardından geldi.

Kalanick, geçen hafta annesinin bir tekne kazasında ölmesinin ardından, süresiz izin aldığını duyurmuştu.

Travis Kalanick'in şirketin yönetim kurulunda kalacağı belirtilirken, New York Times'ın haberine göre, Uber'in beş büyük yatırımcısı Kalanick'in derhal istifasını istemişti.

Yönetim kurulundan yapılan açıklamada "Travis Uber'i hep ilk sıraya koydu. Bu cesur karar, Uber'e bağlılığının ve sevgisinin bir işareti" denildi.

Axios Haber'den Dan Primack, yatırımcıların Kalanick'in gitmesini istediğini bildiren ilk muhabirlerden biriydi.

Primack, bir grup yatırımcının, özellikle de Benchmark adlı yatırım şirketinden Bill Gurley'nin Kalanick'in istifasını istediğini belirtti.

Son dönemde Uber, pek çok tartışmalı olayla gündeme geldi.

Şirketin Asya-Pasifik bölgesi başkanı Eric Alexander, 2014'te bir Uber şoförünün tecavüzüne uğrayan bir kadının tıbbi bilgilerini ele geçirdiği haberi üzerine kovulmuştu.

Habere göre, Alexander kadının tıbbi bilgilerini Kalanick, Başkan Yardımcısı Emil Michael ve diğer bazı isimlerle de paylaştı.

Alexander aybaşında kovulurken, Michael da daha sonra şirketten ayrıldı.

Şirket, insan kaynaklarına yapılan 200'den fazla, cinsel taciz ve zorbalık şikâyetinin incelenmesinden sonra, 20'den fazla kişinin kovulduğunu ve diğerlerine de çeşitli cezalar verildiğini belirtti.