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Ekonomi

"Yatırımcılar Türk Lirası'ndan ellerini çekti”

"Para politikası kredibilitesinin zayıf olması ve enflasyon konusunda yukarı yönlü baskı, TL'de kademeli şekilde değer kaybına işaret ediyor"

29 Mart 2018 01:51

Yatırımcıların diğer gelişen paralarla kıyaslandığında Türk Lirası’ndan ellerini çektiklerini belirten Societe Generale Gelişen Piyasalar Direktörü Phoenix Kalen, Türkiye konusunda bir ‘iştahsızlık’ söz konusu olduğunu söyledi. 

BloombergHT’deki Akıllı Para programında konuşan Kalen, dolar/TL kurunda 4 seviyesinin güçlü bir psikolojik eşik olduğunu belirterek, “Burada direnç görebiliriz, ama para politikası kredibilitesinin zayıf olması ve enflasyon konusunda yukarı yönlü baskı TL'de kademeli şekilde değer kaybına işaret ediyor. TL'yi diğer gelişen paralarla kıyaslarsak yatırımcılar nispeten ellerini çektiler, Türkiye hikayesine katılım göstermiyorlar. Bir iştahsızlık söz konusu. Bu yüzden dramatik hareketler görüyoruz” dedi. 

"Merkez Bankası, yüzde 10'lık enflasyon hedefine göre hareket etmeli"

Yarınki Türkiye büyüme verisinin yüksek olmasının TL'yi nasıl etkileyeceği sorusuna, "Yüzde 7 civarında büyüme bekleniyor, bu zaten fiyatlandı. Bu nedenle TL'de ciddi olumlu etkisi olmaz, belki ufak bir etki olabilir" yanıtını veren Kalen, şöyle devam etti: 

"TCMB yüzde 5 değil, yüzde 10'luk enflasyon hedefine göre hareket etmeli. Bu uzun vadede güveni etkiliyor. Faiz artışlarının bu noktadan sonra daha fazla olması gerek. Bu da para biriminin zayıf olmasının nedenlerinden biri.”

ABD ile Türkiye gerginliğinin azaldığına dikkat çeken uzman "bu, piyasa için iyi bir haber olabilir. Yatırımcı hissiyatını da düzeltir ama Türkiye genel olarak birçok yatırımcının uzaklaştığı bir piyasa. Yüksek carry trade imkanı var ama iç risklerden dolayı isteksizlik söz konusu" şeklinde konuştu.

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