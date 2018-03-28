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Ekonomi

Dolar yeniden 4 lirayı aştı

Euro 4,97'nin üzerinde işlem görüyor

28 Mart 2018 20:16

Bankalararası piyasada dolar 4 lirayı aştı, euro 4,97'nin üzerinde işlem görüyor. 

 Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde, jeopolitik gelişmelere ve ABD’den gelen olumlu ekonomik verilere bağlı olarak dolar 4.0 lirayı, euro ise 4.97 lirayı aştı.

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ABD ekonomisinin 2017’nin dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesi doları tekrar güçlendirdi ve dolar/TL düne göre yüzde 0.74 artışla 4.0142’yi gördü ve 4.0 liranın üzerinde seyrini sürdürürüyor. Euro da düne göre yüzde 0.41 artışla  4.9714 liraya çıktıktan sonra 4.96-4.97 bandına döndü.

Dolar geçen haftanın son işlem gününde, tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Salı gününü yüzde 0.19 düşüşle 116 bin 197 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi bugün yüzde 1.46 düşüşle 114 bin 504 puana geriledi.

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