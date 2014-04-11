T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yatırımcı Marc Faber: 12 ay içinde 'kara pazartesi'den beter bir çöküşe gireceğiz

"Doktor Kıyamet" lakaplı yatırımcı Marc Faber, '12 ay içinde ekonominin bir çöküş içine gireceğini' iddia ederek bunun '1987'de yaşanan 'kara pazartesi'den daha kötü olmasından ensişe ettiğini' söyledi

11 Nisan 2014 12:55

"Doktor Kıyamet" lakaplı yatırımcı Marc Faber, "Büyük ihtimalle önümüzdeki 12 ay içinde 1987 benzeri bir çöküş göreceğiz. Ve bunun 1987'den daha kötü olacağından şüpheleniyorum" dedi.

cnbc.com.tr’nin yayınına konuk olan Faber, özellikle internet biyoteknoloji hisselerinde sancılı bir dönemin başladığını belirterek "Değerlemeler bakımından tamamen çılgın bir noktada yer alan hisseler özellikle kırılgan. Bu şirketlerin hiç geliri yok. Satışlara göre değerlendiriliyorlar. Bu da uzun dönem için iyi bir ölçüt değil" şeklinde konuştu.

 

Yüzde 30 düşer

 

S&P 500'ün yüzde 30 değer kaybına uğrayabileceğini söyleyen Faber, "Hisse almak için iyi bir zaman değil" dedi.

 

'FED ne yaptığını bilmiyor'

 

Faber, "Yatırımcılar yavaş yavaş Fed'in ne yaptığını bilmeyen bir kurum olduğunu anlıyor. Fed'in ne yaptığı hakkında kendisinin de en ufak bir fikri yok. Bence bu da yatırımcıların gözünde güvenilirliğin düşmesine neden oluyor" dedi.

 

1987'de ne oldu?

 

"Kara Pazartesi" olarak da bilinen 19 Ekim 1987 çöküşünde dünya genelinde borsalar büyük bir düşüş yaşadı. Hong Kong'dan başlayarak bütün dünyaya yayılan ve Wall Street'in bir günde yüzde 20'nin üzerinde düşmesine neden olan krizin gerekçeleri arasında otomatik hisse satış programları, piyasaların aşırı değerli olması, likidite ortamı ve piyasa psikolojisi gösterildi.

 

ETİKETLER

marc faberdoktor kıyametekonomikrizkara pazartesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24