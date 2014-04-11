Yatırımcı Marc Faber: 12 ay içinde 'kara pazartesi'den beter bir çöküşe gireceğiz

"Doktor Kıyamet" lakaplı yatırımcı Marc Faber, "Büyük ihtimalle önümüzdeki 12 ay içinde 1987 benzeri bir çöküş göreceğiz. Ve bunun 1987'den daha kötü olacağından şüpheleniyorum" dedi.

cnbc.com.tr’nin yayınına konuk olan Faber, özellikle internet biyoteknoloji hisselerinde sancılı bir dönemin başladığını belirterek "Değerlemeler bakımından tamamen çılgın bir noktada yer alan hisseler özellikle kırılgan. Bu şirketlerin hiç geliri yok. Satışlara göre değerlendiriliyorlar. Bu da uzun dönem için iyi bir ölçüt değil" şeklinde konuştu.

Yüzde 30 düşer

S&P 500'ün yüzde 30 değer kaybına uğrayabileceğini söyleyen Faber, "Hisse almak için iyi bir zaman değil" dedi.

'FED ne yaptığını bilmiyor'

Faber, "Yatırımcılar yavaş yavaş Fed'in ne yaptığını bilmeyen bir kurum olduğunu anlıyor. Fed'in ne yaptığı hakkında kendisinin de en ufak bir fikri yok. Bence bu da yatırımcıların gözünde güvenilirliğin düşmesine neden oluyor" dedi.

1987'de ne oldu?

"Kara Pazartesi" olarak da bilinen 19 Ekim 1987 çöküşünde dünya genelinde borsalar büyük bir düşüş yaşadı. Hong Kong'dan başlayarak bütün dünyaya yayılan ve Wall Street'in bir günde yüzde 20'nin üzerinde düşmesine neden olan krizin gerekçeleri arasında otomatik hisse satış programları, piyasaların aşırı değerli olması, likidite ortamı ve piyasa psikolojisi gösterildi.