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Ekonomi

Yatırımcı Jim Rogers'tan altın uyarısı

"İşler çok kötü gidecek olursa altın ve gümüş bir balona dönüşebilir"

16 Eylül 2020 18:10

Ünlü Amerikalı yatırımcı Jim Rogers, altın fiyatlarındaki yükselişin bir anlamda riskli olduğunu ve böyle durumların balon olma ihtimalini de doğurduğunu ifade etti.

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