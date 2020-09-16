Yatırımcı Jim Rogers'tan altın uyarısı

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, merkez bankalarının çok fazla para bastığını ve bu durumun paranın değerini düşürdüğünü vurgularken, kendisinin de elinde altını olduğunu ve altın, gümüş almaya devam ettiğini söyledi.

Rogers, altın fiyatlarındaki yükselişin bir anlamda da riskli olduğunu ve böyle durumlarda balon olma ihtimalinin de olduğunu vurguladı.

Bloomberg HT'ye konuşan Rogers, "Biraz altınım var ve altın almaya başladım ben. 2019’un yazından beri bir kez daha altın ve gümüş alıyorum. Gümüş biraz daha ucuzdu, altından biraz daha fazla gümüş alıyorum. Çünkü tarihe baktığımız zaman insanlar paraya ve hükümete olan güvenlerini kaybettikleri zaman altın ve gümüş alırlar. Akademisyenler ve siyasetçiler bunu yapmayın diyor ama ben bir köylüyümdür. Dünyadaki diğer köylülere de diyorum ki altın ve gümüş almalıyız" dedi.

"Herkesin biraz altın ve gümüşü olmak zorunda"

Altını ne zaman elinden çıkaracağı konusunda da, "Umarım hiçbir zaman satmak zorunda kalmam ve çocuklarımın da bir gün altın ve gümüşü olur. Çünkü herkesin biraz altın ve gümüşü olmak zorunda. Bu bir güvenlik politikası, başka bir şey olmasa bile şu an bir risk var; işler çok kötü gidecek olursa altın ve gümüş bir balona dönüşebilir. Balona dönüşecek olursa satmak zorunda kalırım. Bir balon oluştuğunda elinizde tutmamalısınız çünkü uzun bir süre çöküş yaşar. Umarım ki işler o yöne gitmez, fazlaca fiyatlanmaz ve balon olmaz" dedi.

Altının balon olarak görülecek seviye için "Bu konu hakkında bir fikrim yok, ülkenizdeki ekonomi kanallarını izleyin. 10 bin dolar bile olur ama umarım ki o noktaya gitmez. Ons başına belki 6 bin-7 bin dolara diyebiliriz. Bu çok büyük bir balon olur ve o zaman satmam gerekir" diye vurguladı.