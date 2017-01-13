'Yatırım yapana vatandaşlık' hamlesi Türkiye'ye ne kadar dolar getirecek?

Türkiye 2017 yılına yeni yatırım teşvikleriyle başlangıç yaptı. Buna göre, 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan yabancıya vatandaşlık verilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile konut sektörünün daha da canlanacağı belirtildi. Vatandaşlık hamlesinin 10 milyar dolarlık kazanç getireceği tahmin ediliyor.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, konut sektörüne beklenen müjde geldi. Türkiye’de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek. 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimi ardından firmaların başlattığı kampanyalarla rekor kıran gayrimenkul satışları bu kez de 2017’de yabancıya satışla coşacak. Bu kapsamda özellikle lüks konut pazarında oluşacak hareketin, kısa sürede Ortadoğu başta olmak üzere, Güney Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden önemli yatırımcıların odağında olması bekleniyor.

Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelik değiştirildi. Yönetmeliğin, “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler” başlıklı 20. maddesi değişti.

Buna göre, en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan yabancılar, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşı olabilecek. Ayrıca; en az 100 kişilik istihdam oluşturan, en az 3 milyon dolar tutarında mevduatı Türkiye’deki bankalara yatıran ve en az 3 milyon dolar tutarında devlet borçlanma araçlarını satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı verilebilecek.

Gayrimenkul sektörü uzun zamandır yabancıya vatandaşlık ve oturma izni konusunda hükümetle görüşüyordu. Yabancıya satışın önündeki en büyük engel gösterilen vatandaşlık ve oturma izni sorunlarının çözülmesiyle yaklaşık 5 milyar dolara yaklaşan satışların kısa sürede kademeli olarak artabileceği, iki katına çıkabileceği değerlendiriliyordu. Karar, gayrimenkul sektöründe memnuniyetle karşılandı.

"Ciddi yatırım çekecek"

İstanbul’da yılda satılan 97 bin birinci el konut içinde metrekaresi 7 bin lira ve üzerinde 12 bin konut olduğunu belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, üst segmentte yabancı alıcının bu nedenle önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, “Yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık bir yabancı satışı var, bu rahatlıkla 2-3 katına çıkabilir. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’ye çok ciddi yatırım çekecek. Gelişmiş ülkeler bunu yıllardır yapıyor” diye konuştu.

Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ise, sık sık hükümetle görüşmelerinde vatandaşlık konusunda beklentilerini ilettiklerini anlatarak, düzenlemenin ülkeye olumlu katkıları olacağını söyledi. Çetinsaya, “3 yıl şartı da normal. Bu da yatırımcının ciddiyetini gösterir” dedi.

Oturma izni!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için 1 milyon doları uygun bulan Sur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yatırım yapan yabancının Türkiye ile bağını güçlendirmek adına önemli bir adım atıldığını söyledi. Elmas, ayrıca 100 bin dolar seviyesinde satışa ise oturma izni verilmesiyle yabancıya satışın kısa sürede artacağına dikkat çekti. Elmas, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı öyle ucuza verilecek değil. O yüzden rakam uygun. Ancak 100 bin dolarlık satışa en az 5 yıl ve daha uzun süreli oturma izni de ikinci adım olarak hayata geçirilmeli” dedi.

"Yatırımcıyı cezbeder"

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, vatandaşlık hakknın, ülke ekonomisine ciddi para akışı sağlayacağını söyledi. Kuzu, “Yönetmelikle yabancıya satılan konut sayısı yıllık 50 binlere çıkabilir. Körfezli yatırımcılar, Türkiye’ye yatırım yapma konusunda hevesli. Ekonomik ve siyasi yapımızdaki sağlamlık Körfezli yatırımcıları cezbediyor” diye konuştu.

"Ekiplerimiz seferber oldu"

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, yabancıya en çok mülk satan şirket olarak önemli bir sorumluluk aldıklarını vurgulayarak, tüm ekiplerinin Körfez’de vatandaşlık hakkını anlatmak için an itibariyle seferber olduğunu dile getirdi. Ağaoğlu, “Dilimizde tüy bitmişti bunu söyleye söyleye. Çok mutluyuz. Özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntıları düşünecek olursak, geri dönüşü çok iyi olacak” dedi.

"Müktesep hak işi de çözülsün"

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yabancı yatırımcının müktesep hakkın (kazanılmış hak) da garanti altına alınmasını beklediğini belirterek, “Sonuç olarak 2016 yılında yüzde 20 oranında gerileyerek 18 bin seviyesinde olacağını hesapladığımız yabancıya satış rakamının, vatandaşlık hakkıyla birlikte 2017’de en az yüzde 20 artmasını bekliyoruz” dedi.

"Yabancının işi kolaylaşacak"

Yabancı uyruklular da uzun yıllardır vatandaşlık hakkı almayı bekliyordu. Türkiye’ye yatırım yapan yabancılar aynı zamanda ülke ile olan bağlarını da kuvvetlendirmek istiyor. Bu kapsamda yabancının sahip olacağı kolaylıklar şöyle sıralanabilir:

- Ülkeye giriş - çıkışta TC vatandaşlığı ayrıcalığı yaşayacak.

- Bürokrasi yükünden kurtulacak (tapu, elektrik-su gibi idari işlerde sıkıntılar ortadan kalkacak.)

- Türkiye’de iş yaparken verdikleri aracı masrafı ortadan kalkacak.

- Ülkede yaşama, tatil yapma, mal-ürün alıp satma işlemleri kolaylaşacak.

Diğer ülkelerdeki uygulamalar...

- ABD, 500 bin dolar yatırım yapana süresiz oturum hakkı, yatırımın beşinci yılında da vatandaşlık veriyor.

- Almanya, 250 bin euro yatırımla iş kurarak istihdam sağlayanlara önce oturum, sonra vatandaşlık veriyor.

- İspanya’da 160 bin euro’luk konut alan yabancılar oturma izni ve vizesiz seyahat hakkı alıyor.

- Kanada’da vatandaşlık hakkı elde etmenin yolu, 400 bin dolar yatırım ve 800 bin dolarlık banka hesabından geçiyor.

- Yunanistan’da 250 bin euro değerinden bir konut alana beş yıllık oturum izni sağlanıyor.

"Geniş kitlelere ulaşır"

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, 1 milyon dolarlık alt limitin zamanla daha da aşağıya çekilmesiyle, çok daha geniş bir hedef kitlenin ülkeye ilgi göstermesine zemin hazırlayacağını vurguladı. Kurdaki artışa paralel, gayrimenkul fiyatlarının yabancı için makul bir seviyeye geldiğini belirten Akbalık, “Ayrıca, örneğin ülkemizden 300 bin dolarlık gayrimenkul alan bir yabancıya önce oturma izni, ardından sıkı bir takipten sonra, 5. yılın sonunda da vatandaşlık verilebilir. Alternatif düzenlemeler, sektörün daha geniş bir hedef kitleye ulaşmasını sağlayacaktır” dedi.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da olumlu etkinin daha geniş kitlelere yayılması için, satış tepkisine bakarak, zaman içinde yatırım tutarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Timur, “Yabancının ortalama alım tutarı 150 bin dolar. Belli kitleyi belki heyecanlandırır ama sonuçta bu dünyada rekabet alanı. Türkiye’ye olan tercihi güçlendirmek gerekebilir” dedi.