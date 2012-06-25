Yatırım uzmanını 'papaz büyüsü' ile çarptı

İsviçre'de işleri yolunda gitmeyen yatırım uzmanı Handan Z., arkadaş önerisiyle, Facebook üzerinden 'medyum' Mustafa Kılıç'la temas kurdu. Ve 'papaz, büyüsü, domuz büyüsü' derken, hakkında benzer suçlardan 12 dava bulunan uyanık 'medyuma' bir yılda tam 120 bin lira kaptırdı.

Hürriyet Gazetesi'nden Eyüp Serbest'in haberine göre, İsviçre’deki bir bankada yatırım uzmanı olarak çalışan Handan Z. (40), işleri yolunda gitmeyince Facebook’tan bulduğu medyum Mustafa Kılıç’la görüşmek için İstanbul’a geldi. Kılıç, üzerinde büyü olduğunu iddia ettiği Handan Z.’yi 1 yılda toplam 120 bin TL dolandırdı. Handan Z. dolandırıldığını anlayınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Hakkında bu gibi suçlardan 12 dava bulunan Kılıç hakkında Handan Z.’yi nitelikli dolandırdığı iddiasıyla 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İsviçre ’de bir bankada fon yöneten Handan Z., 2010’da hem özel hayatında, hem iş hayatında işleri ters gitmeye başlayınca, arkadaş tavsiyesiyle Kılıç’la tanıştığını belirtti. Handan Z., ardından gelişen olayları şöyle anlattı:

“Üzerimde büyü olduğuna inandırdı. İstanbul ’a geldim. Güngören’deki ofisinde beni kabul etti. Üzerimde domuz büyüsü olduğunu, işlerimin bu nedenle ters gittiğini söyledi. Dini bilgiler de veriyordu. Büyüyü bozma bahanesiyle 300 gram altın ve parmağımdaki 30 bin TL’lik tek taş pırlantamı istedi. Bunları bir keseye koyup okuyacak ve iade edecekti. Ama bir şartı vardı. Büyü bozulana kadar keseyi açmayacaktım. Ayrıca 7 koyun ve 7 horoz keseceğini söyledi. Kurban paralarını, altınları ve pırlanta yüzüğü verdim.”



Kese kese çakıl taşı



“Okuduğu keseyi alıp, İsviçre ’ye döndüm. İnternetten yazışmaya devam ettik. 31 Mart 2010’da beni yeniden İstanbul’a çağırdı. Üzerimde papaz büyüsü ve başka büyüler olduğunu söyledi. Bu kez 7 domuz kurban etmesi ve 200 gram altını okuması lazımmış. Domuzların parasını ve altını verdim. Bir keseyle İsviçre ’ye döndüm. Ama işlerim düzelmedi. Keseleri açmaya karar verdim. Çakıl taşları vardı. Dolandırıldığımı anlayınca suç duyurusu için İstanbul’a geldim. Medyum hakkında çok sayıda dava olduğunu anlattılar. Kendimden utandım. Böyle insanlar, insanların hassasiyetinden yararlanıyor. İnandım, hata yaptım. Çok pişmanım. Böyle insanlara kanmayın.”