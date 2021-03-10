Yatırım programı açıklandı; Diyanet, 119 üniversiteden daha fazla ödenek aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Yatırımları'ndan 54,6 milyon TL’lik yatırım ödeneği aldı. Bu rakam aralarında Ankara ve Ege Üniversitesi ile İTÜ’nün de olduğu toplam 119 üniversitenin önünde.

Programa göre, 2021 yılı için “Mesleki ve Teknik Eğitim” başlığı altında toplam 51 proje planlandı. Projelerin 36’sının Milli Eğitim Bakanlığı’na, beşinin ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait olduğu kaydedildi. Diyanet’e, projelerinde kullanması için 2021 yılı bütçesinden 54,6 milyon TL tahsis edildi.

Yükseköğretime 5,7 milyar TL

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, programın, “Eğitim Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Dağılımı” bölümünde “Mesleki ve Teknik Eğitim” başlığının hemen altında, yükseköğretim alanındaki projeler için ayrılan bütçelerin detaylarına yer verildi. Yükseköğretim alanında toplam 673 proje olduğu belirtilirken projeler için ayrılan kaynağın büyüklüğü 5,7 milyar TL ile ifade edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ayrılan bütçe: 1,7 milyar TL

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, 1,7 milyar TL aldığı yükseköğretim proje yatırımları ödeneğinden üniversitelerin payına düşen bütçe Diyanet’in mesleki ve teknik eğitim projeleri için ayrılan bütçenin altında kaldı. Diyanet, 54,6 milyon TL’lik mesleki ve teknik eğitim yatırım bütçesi ile 119 üniversitenin yatırım bütçesinden daha fazla para aldı.

5 üniversite Diyanet'i geçti

Diyanet, eğitim yatırım ödeneği ile 119 üniversiteyi sollarken yalnızca beş üniversite Diyanet’i geçti. Diyanet’ten daha fazla ödenek alan üniversiteler Boğaziçi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi oldu.

Üniversite ödenekleri

Diyanet’e, mesleki ve teknik eğitim yatırımları için ayrılan 54,6 milyon TL’den daha az yatırım bütçesi alan bazı üniversiteler ve ödenekleri şöyle sıralandı:

Ankara Üniversitesi: 30,9 milyon TL

Ege Üniversitesi: 41,2 milyon TL

İstanbul Teknik Üniversitesi: 45,9 milyon TL

Yıldız Teknik Üniversitesi: 35,8 milyon TL