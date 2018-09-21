Yatırım gurusu Mobius: Son kur atağı Türkiye'nin çok büyük ve başarılı bir ihracatçı olabileceği anlamına geliyor

Uluslararası piyasalarda ‘yatırım gurusu’ olarak tanınan Mobius Capital kurucusu Mark Mobius, Bloomberg HT’deki Akıllı Para programında Açıl Sezen’in sorularını yanıtladı.Türkiye’deki son kur atağı ve bunun etkileri hakkında da değerlendirme yapan Mobius, “Bu, Türkiye’nin çok büyük ve başarılı bir ihracatçı olabileceği anlamına geliyor" dedi.

Akşam'da yer alan habere göre Mobius, şunları kaydetti:

“Bu, Türkiye’nin çok büyük ve başarılı bir ihracatçı olabileceği anlamına geliyor. Türkiye’de, ihracat konusuna ek olarak altyapıya da bakmamız gerekiyor. Kanal İstanbul’un Türkiye için çok ama çok iyi olabileceğine inanıyorum. Umarım hükümet bu projeyi devam ettirir. Çünkü Türkiye’ye birçok fayda sağlayabilir” diye konuştu.

İstihdam da yarayacak

Kanal İstanbul projesinde ilk olarak istihdam konusunda fayda olabileceğini belirten yatırımcı, “İkinci olarak da inşaat şirketleri faydalanacak çünkü yapılacak çok iş olacak. Bunun ardından ek projeler de olacaktır” diye konuştu.