Yatırım fırsatlarıyla çıkış yaptı

Buse ÖZEL, Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) TAVADA Tavuk restoran zincirleri basın mensuplarını mutfağa soktu. Haberin mutfağından çıkıp yemeğin mutfağa giren basın mensupları burada Tavada Tavuk tariflerini deneme fırsatı buldu. Mutfak Sanatları Akademisi\'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık olarak 30 basın mensubu katıldı.

2017 ve 2018 yılı projelerini anlatan Tavada Tavuk Genel Müdürü Ozan Kıral 2014 yılında girdikleri sektörde, Tavada Tavuk olarak 2017 yılını 35 şube ile kapattıklarını ve 2018 yılında da 50 şubeye çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

\"ANADOLU\'DA BÜYÜMEK İSTİYORUZ\"

Anadolu\'da büyüme hedefleri olduğunu belirten Tavada Tavuk Genel Müdürü Ozan Kıran şunları söyledi, \"2017 yılı hızlı geçti, yorucuydu ama güzel bir yoruculuktu. Hem kendimizi biraz daha topladık. Operasyon olarak biraz daha kendimizi geliştirdik. 2017 son 2 ayına 5 şube daha açmayı planlıyoruz. 2017 yılını 35 şube ile kapatıp, 2018 yılında 50-55 şube hedefimiz var. Şu anda İstanbul Avrupa\'da ve Türkiye\'nin Anadolu kesimine hızlı bir şekilde büyüdük. Anadolu\'dan çok ciddi bayilik talepleri var ama biz hem İstanbul Anadolu, hem Akdeniz, hem Karadeniz\'e doğru yayılmayı planlıyoruz.\"

\"HER ŞUBEYİ İKİ FARKLI KOLDAN DENETLİYORUZ\"

Bayilik verirken dikkatle seçtiklerini belirten Kıral bağımsız hijyen kuruluşlarıyla denetim yaptıklarını da açıkladı ve sözlerini şöyle noktaladı, \"İki türlü hijyen denetimimiz var. Birincisi bağımsız denetim şirketiyle bütün şubelerimizin mutfaklarını ve bütün pişirme alanlarını kontrol ediyoruz. Şu an yaptığımız şubelerde açık mutfak kullanıyoruz. Pişirdiğimiz alan direk müşterilerimizin gözü önünde ve onların rahat bir şekilde görebileceği şekilde tasarlıyoruz. Gönül rahatlığıyla gelip mutfağımızı da gezebiliyorlar. Bu bizim için çok önemli. İkincisi her ay her şube bizim operasyon ekibimiz tarafından sürekli denetleniyor. Bu da bizim için artı bir avantaj. Bizim şirketimizin en önemli konusu hijyen. Buna çok dikkat ediyoruz. Hijyen olarak bütün dükkanlarımızı bunları rapor halinde bütün bayiliklerimize gönderiyoruz.\"

Bayilik almanın bedelinin 50 bin Türk Lirası olduğunu da belirten Kıral, \"Şubelerimizin büyüklüğü 40 ile 250 metrekare arasında değişiyor. Toplam yatırım maliyeti ise yine şubenin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 300 ile 500 bin Türk Lirası arasında\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)