Yatırarak yemek yedirmeyin

Orta kulak iltihapları, çocuklarda sık görülüyor. Çocukların yüzde 85'i, üç yaşına gelene kadar mutlaka bir defa orta kulak iltihabı geçiriyor.



Sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları (nezle, rinit, sinüzit) nedeniyle, kulağın soluk borusu görevini yapan östaki tüpünün havalandırma fonksiyonu bozuluyor, kulak havalanamıyor. Ağrı, huzursuzluk belirtileri ortaya çıkıyor.



Östaki tüpünün çocuklarda erişkinlere nazaran daha yatay ve kısa olması fonksiyonunu sınırlıyor. Bu yüzden çocuklara yatar pozisyonda yemek yedirilmemesi ve biberonla süt verilmemesi gerektiğini belirten International Hospital'dan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ada, "Düz yatar pozisyonda besleme, genizde oluşan negatif basınçla genizdeki sekresyon, allerjen veya bakteriyi daha kısa ve yatay olan östaki tüpünden çocuğun orta kulağına kaçışını kolaylaştırıyor. Bu nedenle çocukları 45 derece eğimle tutarak yemek yedirin. Çocuk belli sayıdan fazla akut orta kulak iltihabı geçirirse risk oranı artıyor." dedi.

