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Yataş’ta kimyasal sızıntıdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi

30 Mayıs 2016 20:04

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18’inci Cadde üzerinde bulunan Yataş fabrikasında kimyasal bir maddenin sızıntı yapması nedeniyle işçilerden 26 yaşındaki Soner Tokmak, 25 yaşındaki Ahmet Aslantaş ve 24 yaşındaki Hüseyin Ayyıldız gözlerinden etkilendi.

Evrensel’de yer alan habere göre, ihbar üzerine fabrikaya sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri 3 işçiye gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra onları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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YataşKayseriOrganize Sanayi Bölgesikimyasal zehirlenme

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