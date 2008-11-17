Yatalak hastaların bakımı kolaylaşacak

İzmir'de bir girişimci, yatalak hastaların altının temizlenmesi ve bakımının yapılması amacıyla geliştirdiği cihaz için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdu.



Girişimci Seyfettin Barlas yaptığı açıklamada, televizyon programlarında yatalak hastaların altlarının çok zor koşullarda temizlendiğini gördüğünü ve bu cihazı tasarladığını söyledi.



Barlas, İstanbul başta olmak üzere çeşitli yerlerdeki huzurevleri, bakımevleri, hastanelerdeki hasta yakınları ve yetkililerle görüşerek cihazın tasarımını tamamladığını ve Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'ndeki arkadaşıyla cihaza son şeklini verdiğini bildirdi.



Araştırma sonucu dünyada böyle bir cihaz olmadığını belirlediğini kaydeden Barlas, bunun üzerine Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğunu söyledi.



Hastanın altını değiştiriyor, yıkıyor, kuruluyor



Tasarladığı cihazın yatalak bir hastanın bakımını 10 dakikada tamamladığını ifade eden Barlas, şunları kaydetti:



"Yatağa mahkum hastalar için yaptığım bakım ünitesi, bakıma muhtaç hastaların ihtiyaçlarını bilgisayarlı cihazlarla otomatik giderecek. Bu cihaz, hastaların tuvalet temizliğini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Kumandayla çalışan cihaz, hastanın ilgili bölgesine yerleştiriliyor. Hastanın bezi alınıyor, poşetleniyor, poşet vakumlanıp kovaya atılıyor. Bu işlem tamamlanınca sinyal geliyor. Hastanın altının yıkanması için suyun sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz.



Üç boyutlu su vuruşuyla hasta yıkanıyor. Hasta hassas bir vücuda sahipse tazyikli suyun ayarını yapıyorsunuz. Yıkama işlemi bittikten sonra cihaz hastayı kuruluyor ve yeni bez takıyor."



Evde uzaktan kumandayla kullanılabilecek



Cihazın hayata geçirilmesi için Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden destek yazısı aldığını ifade eden Barlas, "Bu cihaz, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde, huzurevlerinde, ayrıca tekerlekli sandalyeye uyarlanıp evlerde rahatlıkla kullanılabilir. Hasta bilinçliyse yerinden kalkmadan bunu tek başına uzaktan kumanda yardımıyla kullanabilecek" dedi.



Barlas, cihazın maliyetinin 6-10 bin YTL olduğunu sözlerine ekledi.



(AA)