Yatalak hastalara evde fizyoterapi hizmeti

İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Türkiye'de ilk defa Ümraniye Toplum Merkezi kanalıyla uygulamaya konan, "Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon" hizmetinden 140 kişinin yararlandığını söyledi.



Bozçelik yaptığı açıklamada, 2006 yılından bu yana Türkiye'de ilk kez Ümraniye Toplum Merkezi kanalıyla uygulanan proje ile gecekondu bölgesinde yaşayıp hastanelerde fizyoterapi hizmeti alamayan sosyo-ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan kişilere veya çok uzun süreli sıra bekleyen acil tedavi gerektiren hastalara hizmet verildiğini söyledi.



Seyfi Bozçelik, toplum merkezine başvuran hastaların şikâyetlerine göre uzman doktorlara yönlendirildiğini ve uygun görüldüğü takdirde uygun tanı ve tedavi uygunluğu gösteren bir yazı ile tedavi programına alındıklarını kaydetti.



Toplum merkezine gelebilecek durumda olan çocuk, genç ve erişkin hastalara, burada görev yapan bir fizyoterapist tarafından hizmet verildiğini, yatalak durumundaki hastalar için ise evlere gidildiğini ifade eden İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bozçelik, şöyle dedi:



"Çok güzel sonuçlar aldık. Bu proje ile 4 yıldır yatalak olan bir hastamız ağaya kalktı. Hiç yürüyemeyen bir çocuk artık yürüyebilir bir noktaya geldi. Şu anda 140 kişiye fizyoterapi hizmeti veriyoruz. Çok ciddi bir anlamda memnuniyet söz konusu. Bu halk adına çok büyük bir hizmet. Projeyi şu anda Ümraniye Toplum Merkezi'nde pilot olarak uyguluyoruz. Bunun neticelerine göre yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."



(AA)

