-YATALAK HASTALARA 'DOST YATAK' ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Emekli İnşaat Mühendisi Haluk Tatver, uzun yıllar bakmak zorunda kaldığı yatalak ablasının durumundan etkilenerek uzaktan kumandayla yönetilen hasta yatağı üretti. Haluk Tatver, beyin tümörü nedeniyle 2005 yılında yatağa bağlı yaşamak zorunda kalan ablası Harika Tatver'in sabit yataklardan duyduğu rahatsızlıklar nedeniyle bu konuda araştırmaya başladı. Mühendis olmasının da etkisiyle Tatver, bir yıllık denemelerinin ardından ''yardıma muhtaç bedensel özürlü kaldırma vinci'ni yaptı. Tatver, sırtüstü yatmak zorunda olanları başka bir yatağa veya sedyeye taşıyabilen, kan dolaşımını daha rahat sağlayabilmek için hastanın vücudunun bir kısmını hareket ettirebilen yatak üretti. Projesini geliştirirken her türlü detayı düşündüğünü belirten Tatver, çarşafın değiştirilmesi için yatağın kumanda vasıtasıyla hastayı yukarı kaldırdığını temiz çarşafların açılmasından sonra hastayı tekrar yatağına yerleştirebildiğini söyledi. Tatver, kumandalı ve hareketli yatağın, yardıma muhtaç bedensel özürlü kişilerin yanı sıra, obezite sorunu olanların, yaşlıların ve rehabilitasyon süreci boyunca yatmak zorunda kalanların hayatlarını kolaylaştırabileceğine dikkati çekti. Yatalak hastaların bu yatak sayesinde tuvalet ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabildiklerini belirten Tatver, yatağın kitap okuma, yemek yeme, televizyon seyretme ve yazı yazma gibi bulunulan duruma göre duruş fonksiyonlarının bulunduğunu ifade etti. -''SPOR YAPTIRAN YATAK''- Uzun süre yatağa bağlı yaşayan insanlarda kas kaybı olabileceğini ifade eden Tatver, hastanın ürettiği yatak sayesinde bacaklarını ayrı ayrı ya da belden yukarı kısmını öne ve arkaya hareket ettirebildiğini anlattı. Hastanın kumanda kutusu üzerindeki butonla yardım da isteyebileceğini kaydeden Tatver, şimdi projesinden para kazanmayı planladığını söyledi. Tatver, 125 kilogram kaldırma gücüne sahip olan, deprem anında kafes olma özelliği bulunan elektrikle çalışan yatağı, 5 ile 6 bin lira arasında bir fiyatla piyasaya sürmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.