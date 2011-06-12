-YATALAK ÇİFTİN VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU BURSA (A.A) - 12.06.2011 - Bursa'nın Harmancık ilçesinde yatalak yaşlı çift, oğullarının sırtında oy kullanmaya gitti. İlçeye bağlı Kışmanlar köyünde oturan ve yatalak oldukları öğrenilen Neslihan Aydın (77) ve Ömer Aydın (77) çifti, oğulları Ali Aydın'ın (45) sırtında oy kullanmak için Kışmanlar Köyü İlköğretim Okuluna geldi. Anne ve babasının oy kullanmak için çok istekli olduklarını belirten Ali Aydın, ''Sağlık durumları oy kullanmak için okula gelmeye elverişli değildi. Ben de vatandaşlık görevlerini yapmaları için onları sırtımda getirdim ve oylarını kullandılar. Çok mutlu oldular'' diye konuştu. Yatalak çift, oy kullanmalarının ardından tekrar oğullarının sırtında evlerine döndü.