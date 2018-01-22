T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yataktan çıkamayan 190 kiloluk yaşlı kadını 8 kişi taşıdı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Ayşe Girgin (63), ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi

22 Ocak 2018 17:59

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya), (DHA) - KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Ayşe Girgin (63), ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. 190 kiloya ulaşan Girgin\'i 8 kişilik belediye ekibi evinden, ambulansa taşıdı.  
Seydişehir ilçesi Susuz Mahallesi\'nde oturan Ayşe Girgin, diyabet, yüksek tansiyon ve koah hastalığıyla mücadele ederken ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. 190 kiloya ulaşan Girgin, 8 kişilik Seydişehir Belediyesi ekibi ve sağlık görevlilerinin yardımıyla evden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaşlı kadın, tedavi için Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Nefes almakta güçlük çektiğini söyleyen Girgin, \"Rahatsızlığım sonucu aşırı derecede kilo aldım. İhtiyaçlarımı kendin gideremiyorum. Bana oğlum ve gelinim bakıyor. Nefes almakta güçlük çekiyorum. Oksijen tüpüne bağlı olarak nefes alabiliyorum. Belediye ekipleri ile sağlık ekipleri birlikte beni evimden alarak ambulansla hastaneye götürdüler. Muayenelerimi yaptırarak, evime tekrar getirdiler.\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar COŞKUNSEYDİŞEHİRKonya DHAKONYA SeydişehirAyşe GirginGirginSusuz MahallesiSeydişehir BelediyesiAmbulansaSeydişehir Devlet HastanesiNefesBanaOksijenBelediyeMuayenelerimiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24