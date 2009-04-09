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Magazin

Yatakta yakalandılar

Pop müziğin skandallar prensesi Britney Spears, yine dudak uçuklatan bir olayla magazin basınının gündemine geldi.

09 Nisan 2009 03:00

Pop müziğin skandallar prensesi Britney Spears, yine dudak uçuklatan bir olayla magazin basınının gündemine geldi.

Britney Spears fotoğrafları - FOTOGALERİ

Star Magazine, yeni sayısında kapaktan verdiği haberde Spears'ın iki çocuğunun babası, eski eşi Kevin Federline ile yeniden biraraya geldiğini üstelik çiftin yatakta yakalandığını iddia etti. Habere göre Spears'ın babası Jamie Spears olayı duyunca kelimenin tam anlamıyla şok geçirdi.

Derginin haberine göre ikili Spears'ın turnesi sırasında sık sık biraraya geliyorlar. Bir tanık Spears ve Federline'ın sanki artık boşanmış bir çift değil de yeni evli aşıklar gibi davrandığını söyleyerek "Birbirlerinin elini bir an bile bırakmıyorlar" diye konuştu.

Bu duruma Kevin Federline'ın yeni sevgilisi Victoria Prince'in ne tepki göstereceği ise merak konusu.

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