Yatakta ölü bulunan gencin 2 arkadaşı aranıyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, 2 arkadaşıyla birlikte gittiği evde yemek yedikten sonra uyuyan Erdem Acar (18), bir süre sonra yatakta ölü bulundu. Polis, 112 Acil Servis\'e haber verdikten sonra ortadan kaybolan 2 arkadaşını arıyor.

Olay, öğle saatlerinde, İnegöl\'e bağlı kırsal Kulaca Mahallesi\'nde meydana geldi. Yakının boş evine 2 arkadaşıyla giden Erdem Acar, beraber yemek yedikten sonra uyumak istediğini söyleyip, odaya geçti. Bir süre sonra merak edip, odaya giren arkadaşları, Acar\'ın yatağa istifra ettiğini gördü. Arkadaşları, uyandırmaya çalıştığı Acar\'ın gözlerini açmaması üzerine 112 Acil Servis\'e haber verip, evden ayrıldı.

İhbarla belirtilen adrese gelen sağlık görevlileri, Acar\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acar\'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Erdem Acar\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, ortadan kaybolan arkadaşları aranıyor.



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