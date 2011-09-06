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Yaşam

'Yatakta kötü' kocaya para cezası

Fransa’da bir mahkeme, 21 yıllık evlilikleri boyunca karısının seks ihtiyacını karşılayamayan...

06 Eylül 2011 03:00

T24 - Fransa’da bir mahkeme, 21 yıllık evlilikleri boyunca karısının seks ihtiyacını karşılayamayan 51 yaşındaki adamı, 8 bin 500 Euro tazminata mahkûm etti.



Fransa’da, 51 yaşındaki Jean Louis B., boşandığı karısına 21 yılllık evlilikleri süresince seks ihtiyacını karşılayamadığı gerekçesiyle 8 bin 500 Euro (21 bin 250 TL) tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Louis B’nin karısı iki yıl önce aynı gerekçeyle boşanma davası açtı. Ülkenin güneyinde bulunan Nice’teki mahkemenin yargıcı ikiliyi boşadı ve boşanmadan “kocanın” sorumlu olduğu kararına vardı.

Bu kararla yetinmeyen 47 yaşındaki kadın, yıllarca “yatakta tatmin olmadığı için” eski kocasına 10 bin Euro’luk (25 bin TL) tazminat davası açtı. Jean Louis B., yataktaki yetersizliğinin sağlık sorunlarından ve yorgunluktan kaynaklandığını savundu.

Ancak, bu savunmaya rağmen yargıç, “Çiftler evlenirken hayatı paylaşacakları konusunda söz veriyorlar buna birbirleriyle seks yapmak da dahil” diyerek eski kocayı tazminat ödemeye mahkûm etti.


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