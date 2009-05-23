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Yaşam

Yatakta hangi meslektekiler daha iyi?

Yatakta hangi meslektekiler daha iyi? Liste başındaki meslek grubunu merak ediyor musunuz?

23 Mayıs 2009 03:00

İngiltere'de 2000 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Liste başındaki meslek grubunu merak ediyor musunuz?

İşte o çok ilginç araştırmanın sonucu...

Page3 adlı sitenin , İngilitere'de 2000 kadın ve erkek üzerinde seks hayatı konusunda yaptığı araştırmanın sonuçları, ilgi görmeye devam ediyor. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, bilişim teknolojileri ile uğraşan kişilerin listede ilk sırada yer alması, İngiliz basınında geniş yer buldu.

Mesleklere göre sıralama yapıldığında ikinci sırada ofis çalışanları yer alırken, üçün sırayı ise sağlık görevlileri aldı. Araştırmaya katılanlar, BT çalışanlarının hayal gücünün geniş ve maceraya düşkün olduklarını belirttiler.

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