Yatak yaralarına karşı iki saatte bir kımıldatın

Yatağa bağımlı ya da felçli hastaların en büyük sorunlarından birinin yatak yaraları olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, hastanın iki saat arayla yerinden kımıldatılmasının bu yaraların oluşmasını önleyeceğini vurguladı.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı insanlarda yatak yarası gelişme riskinin her zaman olduğunu belirtti.



Gerekli tedbirlerin alınması halinde tüm yatak yaralarının önlenebilir olduğunu vurgulayan Çetinkale, özellikle yoğun bakımda yatan hastalarda yatak yaralarının sık görüldüğünü ifade etti. Çetinkale, şunları kaydetti:



“Yatak yaralarının yarıdan fazlası hastane ortamında, doktorun, hemşirenin gözü önünde açılıyor. Bazen hastanın yerinden kımıldatılmaması gerekiyor. Bazen alçı kalıplara sokuyoruz hastaları. Bunlarla ilgilenirken hastayı 2 saat ihmal ederseniz ya da hastayı bilerek 2 saat yerinden oynatamazsanız bu yaralar kaçınılmaz olarak açılıyor. Hastanın iki saat arayla yerinden kımıldatılması bu yaraların oluşmasını önlüyor.”



Yatak yaralarının evdeki kötü bakım şartlarından da kaynaklanabileceğini vurgulayan Çetinkale, tekerlekli sandalyedeki kişinin, seyahat ederken pozisyonunu değiştirmeyi unutması durumunda da bu yaraların açılacağını ifade etti.



Çetinkale, çok küçük ihmallerin aylarca sürecek tedavi anlamına geldiğini, bir kez yatak yarası açılan kişilerde bu yaraların tekrarlanma olasılığının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu bildirdi.



Prof. Çetinkale açıklamasında, “Doktor, hemşire, kişinin kendisi, herkesin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Genel olarak bakıldığında son yıllarda yatak yarası sayısında azalma var ama istenen seviyede değil. Koruma tedbirlerine daha fazla önem vermek lazım” görüşünü de kaydetti.



(AA)

