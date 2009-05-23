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Yaşam

Yatak odasında tuzak

Müteahhit koca boşanmak isteyen karısını servetinden mahrum etmek için filmlerdeki gibi tuzak kurdu.

23 Mayıs 2009 03:00

Müteahhit koca boşanmak isteyen karısını servetinden mahrum etmek için filmlerdeki gibi tuzak kurdu. Karısının sevgilisini bulan koca, işsiz gençle anlaşarak polisle evi bastı ve sevgilileri yatakta yakaladı.

Hürriyet’in haberine göre; Keçiören’deki olay iddiaya göre şöyle gelişti: M.Y. (32), kendisine şiddet uyguladığını ve erkeklerle ilişkiye girdiğini iddia ettiği müteahhit kocası D.Y.’den (36) boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, kocanın altı ay eve gitmesini yasaklayarak duruşmayı erteledi. M.Y. iki ay sonra Mardin’den Ankara’ya çalışmaya gelen S.B. (29) ile tanıştı. İki sevgili M.Y.’nin evinde buluşmaya başladı. M.Y.’yi, üzerine kayıtlı 15 daire, iki otomobil ve 2 milyon TL’lik servetinden mahrum etmek isteyen müteahhit, karısının S.B.’yle yaşadığını öğrendi.

Sevgiliyi takibe alan koca, işsiz gence “Eşimden boşanmak, ama servetimden mahrum etmek istiyorum. Yardım edersen 25 bin TL veririm. Eşimle evde olduğunuzda bana haber verip kapıyı açık bırakacaksın. Ben de polislerle geleceğim. Mahkemede de yıllardır birlikteyiz diyeceksin” dedi.

Teklifi kabul ederek bankadan 14 bin 500 TL’yi peşin alan S.B., bir hafta sonra M.Y.’yle evde buluşup istenileni yaptı. Polisle evi basan koca, sevgilileri çıplak halde yatak odasında yakalayarak tutanağı mahkemeye sundu. S.B. mahkemede de “Uzun süredir ilişkimiz var, evleneceğiz” dedi. Çift boşandı, M.Y. servetten mahrum edildi.

S.B., 6 Mayıs’ta paranın kalanını almak için müteahhitle buluşmaya gittiğinde ölümle tehdit edilince polise yaşananları anlattı. S.B., aldığı paranın dekontunu da polise verdi. Adliyeye sevk edilen S.B., “yalancı şahitlik”ten ifadesi alınarak serbest bırakıldı. D.Y. de polise S.B.’yi tanımadığını, borcu olduğu için para gönderdiğini söyledi ve serbest bırakıldı.

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