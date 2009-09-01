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Yaşam

Yatak odasında aşk cinayeti!

İzmir’de, tarladan evine dönen kişi, yatak odasında yakaladığı kişiyi öldürdü.

01 Eylül 2009 03:00

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, tarladan evine dönen kişi, yatak odasında yakaladığı kişiyi öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş’in Birgi beldesine bağlı Üçkonak köyünde çiftçilik yapan M.O. (27), tarladan evine döndüğünde eşi H.O’nun kapıyı geç açmasından şüphelendi. Evi aramaya başlayan M.O, yatak odasında Mehmet Kavak’ı (26) yakaladı. Mehmet Kavak’ı av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan M.O. kaçtı. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ödemiş Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.O’yu babası S.O’nun (70) yanında yakaladı. İki kişi de gözaltına alındı.

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