Yatak odasına parmak iziyle giriliyor

Oturma salonuna 'Kırıtık' ismini takan Demet Akalın'ın bahçesinde havuzu bulunan 3 katlı villasında yok yok.Yakın arkadaşı Alişan'ın 2.500 euro değerinde bir müzik sistemi hediye ettiği Demet Akalın'ın yeni evine Ece Erken aydınlatma, Ceylan da şık bir ayna getirdi. Evin alt katı gümüş renk ağırlıklı düşünülürken, üst kat daha çok altın rengi olarak döşenmiş.'Evi kendi zevkime göre döşedim' diyen Demet Akalın, anneanesini de unutmamış ve alt kat banyosunun ölçülerini ve lavaboların yüksekliğini de anneanesine göre hazırlatmış.Evin en ilginç özelliği ise şüphesiz yatak odası. Mega Magazin'in haberine göre Demet Akalın'ın yatak odasına ünlü şarkıcının parmak izi olmadan girmek imkansız. Yatak odasının kapısını açmak için Demet Akalın hem tuşlu şifreyi, hem de parmak izini aynı anda kullanıyor.