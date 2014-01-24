Yatak odasına inek düştü!

Karacabey’de, ağaçtan düşen meşe palamutlarını yemek için yamaçtan tek katlı prefabrike evin çatısına atlayan inek, tavanı delerek yatak odasına düştü. Gürültüyü duyup odaya giren ev sakinleri, yatağın üzerinde kendilerine bakan hayvanı görünce önce kısa süreli şaşkınlık yaşadı, bunun ardından onu cep telefonuyla fotoğrafladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Aydın Fidan'ın haberine göre, ilçeye bağlı Yeniköy'de, orman kenarında Cevdet Karaçoban'a ait tek katlı prefabrike evin çatısına, bir ağaçtan meşe palamutları döküldü. Evin üst bölümündeki yamaçtan geçen inek, bunları görünce çatıya atladı. Hayvanı taşıyamayan çatının bir bölümü delinirken inek yatak odasına düştü. Odada kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleşen olay sonrası gürültüyü duyarak gelen ev sakinleri, yatağın üzerinde ayakta duran ve kendilerine bakan ineği görünce çok şaşırdı. Ev halkı, yaşadıkları şoku atlatıp cep telefonuyla fotoğrafladıkları ineği dışarı çıkardı.

Ev sakinlerinden Ömer Karaçoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın gündüz yaşanmasının bir faciayı engellediğini söyledi. Yatakta biri olsa bunun sakatlanmayla sonuçlanabileceğine dikkati çeken Karaçoban, "Herhalde hiç kimse yatakta yatarken üzerine düşen inek yüzünden sakat kalmak istemez. Sesi duyup içeri koştuğumuzda bakınan bir inek görünce önce olayın nasıl olduğunu çözmeye çalıştık. Sonrasında hepimiz bu komik duruma güldük" diye konuştu.