Türk Uyku Tıbbı Derneği Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Karadeniz, "Kafein, sigara, alkol, kullanımı uykuyu bozmaktadır. Uyku saatinden 4-6 saat önce bunların alımını kesin" dedi.



Prof. Dr. Karadeniz, yaptığı açıklamada, uykunun günlük yaşamın bir süre için kesintiye uğraması ya da boşa geçen zaman olmadığını, zihinsel ve fiziksel sağlığı her gün yenilemek için önemli ve yaşamın üçte birini kapsayan aktif bir dönem olduğunu bildirdi.



Uyku bozukluklarının, trafik kazalarına ve mesleki kazalara neden olabilmesi nedeniyle bir halk sorunu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karadeniz, iyi bir uyku hijyeninin kişinin uykusunu düzeltebildiğini söyledi.



Kişilerin yalnızca uykuları geldiği zaman uyumaya çalışmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Karadeniz, şöyle devam etti:



"Eğer uyuyamıyorsanız, yataktan kalkın ve uykunuz gelinceye kadar yatağa dönmeyin. Uyku saatlerinizin değişmemesine dikkat edin. Hafta sonları ve tatiller de dahil hep aynı saatte yatıp, aynı saatte kalkmaya özen gösterin."



Yatak odasının sadece uyumak amaçlı kullanılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karadeniz, sağlıklı ve kaliteli bir uyku için şu önerilerde bulundu:



"Yatak odanızda loş ışık kullanın, sessiz bir ortam oluşturun. Yatak odanızın aşırı sıcak veya soğuk olmasından kaçının. Gece uyumakta güçlük çekiyorsanız gündüz uykusundan kaçının. Eğer gündüz çok uykunuz gelirse saat 15.00'den önce ve bir saatten az uyuyun. Kafein, sigara, alkol, kullanımı uykuyu bozmaktadır. Uyku saatinden 4-6 saat önce bunların alımını kesin. Uykudan önce ağır yemek yemeyin. Ancak açlık uykunuzu kaçırıyorsa hafif atıştırabilirsiniz.

Düzenli olarak spor yapın, ancak en geç uyku saatinden 6 saat önce spor aktivitesini tamamlamış olun. Günlük stresiniz uykunuzu kaçırıyorsa uykudan önce başka odada ertesi günün planını yapın ve sorunlarınızı yazarak çözmeye çalışın. Yatağa yattığınızdan itibaren bunları düşünmeyin. Kendinize uygun bir gevşeme tekniği bulmaya çalışın."



Uykuya dalmayı kolaylaştırmak için başka bir odada kitap okumak, müzik dinlemenin yardımcı olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Karadeniz, "Eğer bunları denemenize rağmen şikayetleriniz geçmiyorsa ve 4-6 haftayı geçen bir uykusuzluğunuz varsa uyku merkezine başvurmanız önerilmektedir" dedi.



(AA)