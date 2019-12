Yatak odanızda dağınıklığa son

Yatak odanızda birkaç değişiklik yaparak gereksiz dağınıklıktan kurtulun.



Evim dergisi yatak odanızın büyüklüğüne göre farklı çözümler sunuyor.



Giyinme odası iyi bir çözüm olabilir



Giysileri nerede saklayacağınız sizin için sorun mu oluyor? Böyle bir durumda yatak odanızın ölçülerine göre değişik çözümler bulmanız mümkün.



Eğer geniş bir yatak odasına sahipseniz, odanızın içinde ayrı bir giyinme bölümü oluşturup kıyafetlerinizi bu alanda saklayabilirsiniz. Odanın bir bölümünü kabin haline getirip panellerle bölerek kıyafetleriniz için kullanışlı bir alan oluşturabilirsiniz. Bu geniş bölümde kıyafetlerinizi düzenlemeniz de oldukça kolay olacaktır. Raflar, askılıklar, tekerlekli dolap üniteleri ve saklama kutuları sayesinde bu alanda her şeyiniz el altında olacaktır. Bu sistem her şeyi aynı anda görüp seçim yapmanızı da kolaylaştıracak.



Yatak odanızda giyinme bölümü oluştururken dikkat etmeniz gereken nokta bu alanı yapacağınız bölümde pencere bulunmaması olmalıdır. Ayrıca ihtiyaçlarınızı belirlemeniz de çok önemli. Askı asacak yere mi yoksa raflara mı daha çok ihtiyacınız olacak? Ayakkabı ve çantalarınız nerede durmalı? Ayakkabılarınızı kutularında mı, yoksa açık mı saklıyorsunuz? Bunların hepsi giyinme bölümünü oluştururken önem kazanıyor. Tavsiyemiz ihtiyacınız olandan daha fazla askılık koydurtmanız, bir de kıyafetlerinizin boylarını göz önünde bulundurmanız.



İyi bir gardırop için



Yatak odanızda giysilerinizi düzenlemek için bir çözüm de gardıroplar. Gardırop seçerken öncelikle ihtiyaçlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Sahip olduğunuz kıyafet ve diğer eşyalarınızın stillerini, boyutlarını, özelliklerini ve ne kadar sık kullanıldıklarını düşünerek seçim yapmalısınız. Ayrıca gardırobun bulunacağı mekânı, yerleştirileceği duvarın boyutlarını, duvardaki kapı ve pencere boşluklarını, kolon ve kiriş çıkıntılarını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor.



Gardırop olarak toplu üretilen modüler bir sistemi seçebilirsiniz. Ya da bunlar isteklerinize cevap vermiyorsa sipariş vererek size özel bir dolap yaptırabilirsiniz. Bir gardıropta ayakkabılarınızı yerleştireceğiniz alt raflar. Palto ve uzun elbiselerinizi asacağınız yüksek askılıklar, kazaklar için açık raflar olmalıdır. Gardırobunuzun derinliğinin 60 cm’den daha dar olmamasına dikkat etmelisiniz.



Ölçüye göre doğru yerleşim plânlaması yapmak



1. Odanız kare ise oluşturacağınız üçgen formlu bir giyinme bölümü oluşturun. Giyinme odanızı hazır panellerle oluşturabileceğiniz gibi, böyle bir bölümü tavana ve yere sabitleyeceğiniz sürme kapı sistemleriyle de çözebilirsiniz. Böyle bir durumda karşılıklı iki kenarı kadın ve erkek için düzenleyebilirsiniz. Ama bu kenarların her birinin en az 250 cm uzunlukta olmasına dikkat edin.



2. Dikdörtgen plânlı yatak odalarında kare formunda bir giyinme bölümü oluşturabilirsiniz. Giyinme bölümünün iç alanının en az 130x130 cm olması gerekir. 60 cm derinliğindeki raf ya da çekmeceleri yerleştirdikten sonra içerisinde hareket edebileceğiniz 70 cm’lik bir alan olmasına dikkat etmelisiniz.



3. Geniş bir yatak odanız varsa duvarınızın birini komple giyinme odasına dâhil edebilirsiniz. Böylece üç kenarını da rahatlıkla organize edebileceğiniz bir alana sahip olabilirsiniz. Yeriniz müsaitse giyinme bölümünü ikiye bölerek yarısını kendinizin, yarısını da eşinizin kıyafetleri için kullanabilirsiniz. Eğer bölümün derinliğini 2 m’ye çıkartabilirseniz dört duvarı da kullanma olanağı ortaya çıkacaktır. Ortada kalan boş alana ise bir puf yerleştirebilirsiniz.



Kadın için, erkek için...



1. Ceket, etek ve pantolonları asmak için minimum 110 cm’lik bir yükseklik gerekir. Ulaşacabileceğiniz yükseklikten daha yukarıya asmak durumunda kalırsanız asansör askı sistemini kullanabilirsiniz.



2. Blûz ve kazaklarınızı raylı raf sistemleri içinde organize ederseniz ulaşmanız ve düzenli tutmanız çok daha kolay olacaktır.



3. Aksesuarlarınızı kutularda saklayabilirsiniz.



4. İç çamaşırları ve pijamalar için 30 cm yükseklikteki çekmeceler yeterli olacaktır. Bunlar için özellikle alt çekmeleri kullanabilirsiniz.



5. Paltolar ve elbiseler için 1.60-1.70 cm yüksekliğinde bir bölüm oluşturabilirsiniz.



6. Mevsim değişimlerinde kullanmayacaklarınızı büyük kumaş kutularda dolapların üst raflarında saklayabilirsiniz.



7. Kazak, tişört ve hırkalarınızı renklerine göre ayırarak onlara ulaşmanızı kolaylaştırabilirsiniz.



8. Kravatlarınızı özel askılara asabileceğiniz gibi yuvarlayarak küçük bölmeli çekmecelere de yerleştirebilirsiniz.



9. Pantolonların düzgün durmalarını istiyorsanız onları pantolon askılarında tutabilirsiniz.



Tekerlekli sistemler işinizi kolaylaştırıyor



Yatak odanızda farklı bir çözüm arıyorsanız tekerlekli sistemleri de kullanabilirsiniz. Böylece istediğiniz zaman hareket ettirip başka yere taşıyabilirsiniz. Ayrıca tekerlekli olduğundan alt kısmını temizlemeniz de kolay olacaktır. Biraz yetenekliyseniz yapı marketlerden aldığınız parçaları birleştirerek bu sistemi kendiniz de yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan 4 askı borusu ve 4 tane tekerlek...



Küçük mekânlara özel büyük çözümler



Küçük mekânlarda büyük dolaplar kullanmak her zaman için sorun yaratır. Bu gibi durumlarda geniş kapaklı sistemler yerine dar, katlanabilir veya sürme kapaklı sistemleri tercih edebilirsiniz. Böylelikle dolabın önünü de rahatlatmış olacaksınız. Bir başka çözüm de ara duvarı kaldırarak boydan boya çift taraşı kullanım imkânı sağlayan dolap ünitelerinin oluşturulması olabilir. Ayrıca köşe alanları da değerlendirebilirsiniz. Küçük gardıroplar da bir diğer çözüm.



Aksesuarları unutmayın



Aksesuarlarınızın da ne kadar çok yer işgal ettiğini unutmayın. Kemerlerinizi özel askılara takabileceğiniz gibi, yuvarlayarak çekmecelere de yerleştirebilirsiniz. Takılarınızı ise bol kutucuklu çekmecelere ya da özel mücevher kutularına yerleştirmeniz mümkün. Ayakkabılarınızı kutularıyla saklıyorsanız raflı sistem şart. Ancak açıkta saklıyorsanız topuklu ayakkabılarınızı aparatlara takabilirsiniz. Spor ayakkabılarınız ise rafların en alt katında kendilerine yer bulabilir.