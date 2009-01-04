Yatak deyip geçmeyin

İnsan ömrünün üçte biri uykuda geçiyor. Gece terlemeden uyumak, sabah bel ve sırt ağrısız kalkmak çok önemli.



Üreticiler, bunu sağlamak için nano ve uzay teknolojilerini yatak üretimine soktu. Kişinin uykuda nefesi durması halinde ambulans çağıran 50 bin dolarlık yataklardan yıllarca lavanta kokana, masaj yapandan astronotlara özel üretilen ürünlerin kullanıldığı yataklara kadar pek çok çeşit tüketicilere sunuluyor. Milliyet’te yayımlanan haberde, yataklarla ilgili son gelişmeler anlatılıyor.



Dolaşıma yararlı



Türkiye yatak pazarına son giren oyunculardan biri de Samina. Şirketin verdiği bilgiye göre Karşı Yaylanma Sistemine sahip yatakları yapısındaki aktif, iki yönlü ve karşı yaylanma etkisiyle tüm uyku pozisyonlarında, belkemiği gibi vücudun önemli bölgeleri rahatlıyor. Çeşitli yaralar ve miyoskleroz gibi dolaşım bozukluklarını önlüyor. Doğal kauçuk yataklar, radyasyon korumalı şilteleriyle farklı aksesuarlara da sahip.



Toz böceklerini önlüyor



Yataş Anti-Stress serisinin, gün içerisinde vücutta biriken statik elektriği ve buna bağlı oluşan strese iyi geldiği belirtiliyor. Bu seride kişiye özel olarak üretilen beş farklı teknolojide yatak var. Serideki tüm yataklar toz böcekleri oluşumunu önleyip, anti alerjik ve hijyenik koruma sağlıyor. Ayrıca kötü kokuları da engelliyor.



Astronot yatağı gibi



NASA tarafından astronotların uzay yolculuklarında maruz kaldığı basınçla başa çıkmak için geliştirilen viskoelastik teknolojisi normal yatak üretiminde de kullanılıyor. Etkiye minimum tepki veren malzeme basıncı azaltıyor. İşbir Yatak daviskoelastik üretimine başladı.



Bu teknolojiyi kullanan Yataş’ın Cosmo-Lux Visco yatakları da vücut ısısı ile vücudu tanıyıp tüm kıvrımlarını doldurarak omuriliğin en iyi şekilde dinlenmesini sağlıyor.



Hassas antialerjik sistem



Alfemo Sleeper Active Baby serisinde olası alerji problemlerine karşı, anti bakteriyel ve antialerjik silikon elyaf ile donatılmış. Ürün, ortopedik bonel yay ve yüksek yoğunlukta sünger özellikleriyle bebeklerin omurgasını destekliyor.



Horlamayı azaltan yastık



Uyku deyince akla gelen diğer ürünler de yastık ve yorgan. Yatağın en büyük tamamlayıcılarından biri olan yastıklar sayesinde horlama kâbusundan kurtulabilirsiniz. Yataş yetkililerinin verdiği bilgiye göre Hollofil Ergo 3 Plus yastıklar, horlamayı yüzde 77, boyun ağrılarını yüzde 85 oranında azaltıyor.



Sıcaklık ayarı yorganın işi



Yataş Climarelle yorgan ve yastıklar içlerinde bulunan mikro-kapsüller sayesinde; soğuk ortamlarda vücut sıcaklığını korurken, terleme durumunda vücudu serin tutarak kişiye özel ideal uyku ortamı sağlıyor.



Spa hizmeti sunuyor, masaj yapıyor



İşbir yatak, "doğal viskoelastik" ile doğa dostu akıllı yatak Viscostar Nature'yi Ar-Ge çalışmalarıyla yeniden yorumladı. Şirketten verilen bilgiye göre Viscostar Nature Massage, 8 noktadan etkili, programlanabilir kumandalı ve titreşimili masaj sistemiyle yorgunluğun atılmasını sağlıyor. İşbir ayrıca stres alan ve denizyosunu özleriyle cildi besleyen Seacell Wellness Anti Stress yatakları ile de Spa etkisi sağlıyor.



Multiflex yay sistemi ile üretilen Bellona Ergo Pedic yataklar ise, vücuda üç bölgeden suni masaj etkisi yaparak kan dolaşımını hızlandırıyor. Verilen bilgiye göre yatakların kumaşı ve dolgu malzemeleri alevlenmeyi önleyen flaret özellliğine sahip. Şirket yetkilileri ped katmanı sayesinde yatağın her iki tarafının da kullanıldığını belirtti.



Nefes durduğunda harekete geçen 50 bin dolarlık ‘yıldızlı gece yatağı’



Amerikalı Leggett&Platt’ın geliştirdiği ve bu yıl pazara sunulacak akıllı yatak, hareketi algılayan sensörleri sayesinde horlamaya son veriyor.



Verilen bilgiye göre horlama sırasında, yatağın baş kısmı 7 derece yükselerek solunum yollarını rahatlatıyor. Adı "Yıldızlı Gece Yatağı", olan ve 50 bin dolar olan bu yatak, kişinin nefes alıp vermesi durduğu takdirde, yerleşik bilgisayar sistemiyle eve ambulans çağırabiliyor. Dijital beyin ve internet bağlantısına sahip olan teknolojik yatak vücut hareketlerini izleyerek bilgileri sistemine kaydediyor.



Çevresine yerleştirilen ışıklar gece yataktan kalkıldığı anda otomatik yanıyor. Yatağın başlığı, "bilgi sistemi" içeriyor. Bu sistem, 400 bin şarkı ya da 2 bin saatlik video kaydedebilme kapasitesine sahip. Hoparlör sistemine sahip yatağın başlığında bulunan projeksiyon makinesiyle film de izlenebiliyor.



Lavanta kokulu yatak



Türkiye'de ilk kez özel tasarlanmış ve uygulanmış kırmızı örgü kumaşıyla alışılmış yataklardan farklı olan Doğtaş Lovely yatak, "smellwell" özelliği ve kapsülleri sayesinde uzun süre ferahlık hissi veren güzel kokuya sahip.



Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre anti-mosquito özelliği sayesinde sivrisinek kovucu etkiye sahip olan yatak, göze görünmeyen bir cibinlikle kaplanarak hijyen avantajı sağlıyor. İlk kaz tüyü yatağı üreten Doğtaş'ın Luxus adını verdiği yataklar ayrıca kashmira kumaş, antistress, sivrisinek kovucu ve antibakteriyel olma özelliklerini de sahip.



Ayrıca İşbir firmasının, nanoteknoloji kullanarak yatak kumaşı içine yerleştirdiği milyarlarca koku zerreciğiyle ortama lavanta kokusu yayan yatakları bulunuyor. Kumaşlar yıkanmadığı takdirde koku, 3 yıl tazeliğini koruyor.



Nano yatakla buluştu



Türkiye'de nano teknoloji ile üretilen ilk yatak olan Alfemo Sleeper Nanotech, bakteri ve mikrop barındırmıyor. Firmadan verilen bilgiye göre yatak aynı zamanda koku oluşumunu da engelliyor. Uzun süreli ve kalıcı bir hijyen sağlayan yataklar aynı zamanda çevre dostu olarak tanımlanıyor. Bu yataklar geç tutuşurluk (Ecofarm) özelliğine de sahip.



Şirket yetkililerine göre full ortopedik yapısıyla omurga dostu olan yataklar Türkiye'de ilk kez kullanılan Nanotech özelliği sayesinde kesintisiz ve sağlıklı uykuya olanak tanıyor.



Gece stresini yok ediyor



Gün içinde sürekli elektrikli alanlarda çalışmak ve elektronik cihazlarla etkileşmek vücutta statik elektrik ve stres biriktiriyor. Statik elektrik ve ona bağlı stres birikimi uyku bölünmesi ve sabah yorgunluğuna neden oluyor.



Alfemo yetkilileri ürettikleri Sleeper Antistatic yataklarla, gece stresinin engellenmesine çalıştıklarını söyledi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre tam ortopedik ve anatomik olan yataklarda bulunan Double Visco özelliği, yatağın vücudun tam şeklini almasını sağlıyor. Bununla birlikte kemiklere, kaslara ve kan damarlarına binen basıncın azalmasına da yardımcı oluyor.

