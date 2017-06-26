Yatağınızı dağınık bırakmak sağlığınız için yararlı olabilir

Kingston Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, gece uyurken yatağın üzerinde ev tozu akarlarının biriktiği tespit edildi.

Bu toz akarlar elbette gözle görülmeyecek kadar küçük ve sabah uyanır uyanmaz yatağımızı topladığımızda, bir buçuk milyon kadarını bir araya getirmiş, astım, alerji gibi hastalıklara davetiye çıkarmış oluyoruz.

Toz akarlarının en sevdiği besin kaynağı, kaşındığımızda, hatta sabit durduğumuzda bile üzerimizden dökülen deri parçaları. Dolayısıyla bütün bir gece terleyerek nemlendirdiğimiz, deri döküntülerini bıraktığımız yatağı, toz akarları için bir yuva haline dönüştürmüş oluyoruz.

Yapmamız gereken bu akarları yok etmek için onları güneş ışığına ve havaya maruz bırakıp, kurutarak öldürmek.

Özellikle astım ya da alerjik rahatsızlıkları olanlar için tozun önemi yadsınamaz bir gerçek.

Dolayısıyla bu toz akarlarının örgütlenmesini önlemek iki kat daha fazla önem arz ediyor.

Uzmanlar bu akarlardan faydalanabilmek her sabah uyandığımızda yatağımızı toplamak yerine havalandırmayı tercih etmemiz gerektiğini söylüyor. Yani acele ile unutup düzeltmediğimiz yataklar, bize fayda sağlıyor olabilir.