Yatağından sırtlanlar tarafından sürüklendi, öldürüldü

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Zimbabve'de yaşlı bir adam yatağından sırtlanlar tarafından sürüklendikten sonra hayvanlar tarafından pençelenerek öldürüldüğü belirtildi.

CNN International'ın aktardığına göre sırtlanlar 87 yaşındaki Tendai Maseka isimli vatandaşı kulübesinden 300 metre uzağa sürükledi. Olayın Chirumanzu isimli kırsal bölgede meydana geldiği belirtildi.

Köylüler Maseka'nın cesedini bulduklarında vücudunun yarısının olmadığını belirtiler.

Zimbabve Parklar ve Vahşi Yaşam İdare Yönetimi, yetkililerin öldürmek için sırtlanları aradığını ifade etti.