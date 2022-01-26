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Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası tutuklandı

17 yaşındaki lise öğrencisi yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu

26 Ocak 2022 21:00

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun anne ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda Gamze’nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. Anne T.S ve baba M.H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gamze Sakallıoğlu’nun cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi’nden yakınları tarafından alınarak bugün toprağa verildi. (İHA)

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